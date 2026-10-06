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गाजियाबाद में सरकारी स्कूल के छात्र सीखेंगे Ai, कोडिंग और रोबोटिक्स, तैयार करेंगे रोबोट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों के छात्रों को आधुनिक तकनीक नवाचार और प्रयोग आधारित शिक्षा से जोड़ने की दिशा में गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मधुबन बापूधाम क्षेत्र में स्थित अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय में रोबोटिक एवं STEM इन्नोवेशन LAB के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है. लैब में विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक सीखेंगे.

पायलट प्रोजेक्ट जिले के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और इनोवेशन आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. परियोजना के तहत बच्चों को रोबोटिक, सेंसर, कोडिंग, डिजाइन और समस्या समाधान जैसी गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा. इससे छात्रों में कम उम्र में ही जिज्ञासा, तार्किक सोच, रचनामकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित होगी.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी इसे एक स्कूल में शुरू किया गया है, लेकिन बहुत जल्द जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी. इस प्रोजेक्ट से जो भी फीडबैक प्राप्त होगा, उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अन्य सरकारी स्कूल में यह प्रोजेक्ट शुरू कराया जाएगा. हमें उम्मीद है कि छात्रों के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद लाभदायक सिद्ध होगा.

तैयार करेंगे रोबोट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस: परियोजना का क्रियान्वयन और संचालन सर्व हितम मानव सेवा संस्थान की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है. इस पहल में CSR सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है. प्रशासन का मानना है कि सरकारी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ऐसी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से विद्यालयों तक पहुंचा जा सकता है. लैब में छात्रों को 3D प्रिंटर भी उपलब्ध कराया जाएगा. जहां छात्र शिक्षक की मदद से 3D मॉडल तैयार कर उसे प्रिंट कर सकेंगे. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले शैक्षिक छात्र की शुरुआत होने से पहले इस प्रोजेक्ट को जिले के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में शुरू करने की योजना है.

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