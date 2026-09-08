स्कूली छात्रों को स्थानीय शासन की मिलेगी व्यावहारिक समझ, मॉडल यूथ ग्राम सभा की तैयारी
झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्र अब स्थानीय शासन की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करेंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 2:31 PM IST
रांचीः झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों को पंचायत व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए एक ‘मॉडल यूथ ग्राम सभा’ आयोजित की जाएगी. इस कार्यक्रम को लागू करने की तैयारियां झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचायती राज’ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के सहयोग से पूरी कर ली हैं.
युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी देना उद्देश्य
पहले चरण में राज्य के 248 पीएम श्री विद्यालयों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है. कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे. इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से देने के बजाय उन्हें उसकी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है.
विभिन्न मुद्दों को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा
विद्यालयों में आयोजित होने वाली मॉडल ग्राम सभा में विद्यार्थी पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाएंगे. कोई मुखिया की भूमिका में होगा तो कोई वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका निभाएगा. इसके बाद स्कूल और आसपास के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा. विद्यार्थी उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे और सामूहिक सहमति के आधार पर समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे.
शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया
अधिकारियों के अनुसार, गतिविधि आधारित इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों में नेतृत्व, संवाद, टीमवर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी. साथ ही उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि पंचायत स्तर पर किसी समस्या को उठाने, उस पर विचार करने और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है. कार्यक्रम के संचालन के लिए शिक्षकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया है.
ऐसी गतिविधियां छात्रों के लिए अहम भूमिका निभाएंगी
प्रशिक्षण में उन्हें मॉडल यूथ ग्राम सभा के आयोजन, विद्यार्थियों की भूमिका तय करने और बैठक की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से संचालित करने की जानकारी दी गई है. पीएम श्री राजकीय उन्नत उच्च विद्यालय पिस्का के प्राचार्य धनंजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को स्थानीय शासन की वास्तविक कार्यप्रणाली समझाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जा रहा है. उनके साथ संवाद के जरिए बच्चों को पंचायतों की भूमिका और नागरिक जिम्मेदारियों की जानकारी मिलेगी. अधिकारियों का मानना है कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
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