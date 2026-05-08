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7 घर, 67 लोग, फिर भी 105 छात्र! सोलिया का सरकारी स्कूल बना प्रेरणा, भीलवाड़ा से रोज पैदल आते हैं 95 बच्चे

चित्तौड़गढ़: सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के किस्से जहां आम हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ का सोलिया गांव अपनी एक अलग पहचान बना रहा है. महज 7-8 घरों और 67 लोगों की आबादी वाले इस गांव के सरकारी स्कूल में 105 बच्चे पढ़ रहे हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 95 बच्चे दूसरे जिले भीलवाड़ा के आमली और आसपास के गांवों से रोज पैदल यहां आते हैं. शिक्षकों के लगन, अनुशासन और नवाचारों ने इस स्कूल को एक मिसाल बना दिया है. आसपास कई निजी स्कूल होने के बावजूद अभिभावकों की पहली पसंद यही सरकारी स्कूल है. यह साबित करता है कि अगर ईमानदारी से कोशिश हो, तो शिक्षा का कोई कोना छोटा नहीं होता.

जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यह स्कूल 2005 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था. बढ़ते नामांकन और बेहतर परिणामों के चलते 2013 में इसे उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया. उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और बेहतर प्रबंधन के कारण इसे 'उत्कृष्ट विद्यालय' का दर्जा मिल चुका है. स्कूल की सफलता के पीछे 9 शिक्षकों का समर्पण है. कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं. सत्र शुरू होते ही बच्चों को सीखने की क्षमता के अनुसार 5 समूहों में बांट दिया जाता है. बाद में ये शिक्षक 15 दिन तक इन समूहों के विद्यार्थियों की बुनियादी कमियों को दूर कर उनकी दक्षता बढ़ाने का प्रयास करते हैं.

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आधुनिक सुविधाओं से युक्त है स्कूल: हरियाली से भरे परिसर में स्मार्ट टीवी, कक्षा 1 से 8 तक के लिए फर्नीचर, खेल सामग्री, झूले और फिसलपट्टी की सुविधा है. स्कूल को आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में 40 हजार रुपए का योगदान दिया और 98,750 रुपए की लागत से रंग-रोगन एवं पेंटिंग करवाई.