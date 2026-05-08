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7 घर, 67 लोग, फिर भी 105 छात्र! सोलिया का सरकारी स्कूल बना प्रेरणा, भीलवाड़ा से रोज पैदल आते हैं 95 बच्चे

चित्तौड़गढ़ के सोलिया गांव के सरकारी स्कूल को शैक्षणिक उपलब्धियों और बेहतर प्रबंधन के कारण 'उत्कृष्ट विद्यालय' का दर्जा भी मिल चुका है.

Outstanding School in Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ के सोलिया गांव की सरकारी स्कूल (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 3:34 PM IST

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चित्तौड़गढ़: सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के किस्से जहां आम हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ का सोलिया गांव अपनी एक अलग पहचान बना रहा है. महज 7-8 घरों और 67 लोगों की आबादी वाले इस गांव के सरकारी स्कूल में 105 बच्चे पढ़ रहे हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 95 बच्चे दूसरे जिले भीलवाड़ा के आमली और आसपास के गांवों से रोज पैदल यहां आते हैं. शिक्षकों के लगन, अनुशासन और नवाचारों ने इस स्कूल को एक मिसाल बना दिया है. आसपास कई निजी स्कूल होने के बावजूद अभिभावकों की पहली पसंद यही सरकारी स्कूल है. यह साबित करता है कि अगर ईमानदारी से कोशिश हो, तो शिक्षा का कोई कोना छोटा नहीं होता.

जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यह स्कूल 2005 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था. बढ़ते नामांकन और बेहतर परिणामों के चलते 2013 में इसे उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया. उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और बेहतर प्रबंधन के कारण इसे 'उत्कृष्ट विद्यालय' का दर्जा मिल चुका है. स्कूल की सफलता के पीछे 9 शिक्षकों का समर्पण है. कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं. सत्र शुरू होते ही बच्चों को सीखने की क्षमता के अनुसार 5 समूहों में बांट दिया जाता है. बाद में ये शिक्षक 15 दिन तक इन समूहों के विद्यार्थियों की बुनियादी कमियों को दूर कर उनकी दक्षता बढ़ाने का प्रयास करते हैं.

पढ़ें: सरकारी स्कूल में 'गुरुजी' का टोटा, अब छात्र ही बने शिक्षक 17 पद डेढ़ साल से खाली

आधुनिक सुविधाओं से युक्त है स्कूल: हरियाली से भरे परिसर में स्मार्ट टीवी, कक्षा 1 से 8 तक के लिए फर्नीचर, खेल सामग्री, झूले और फिसलपट्टी की सुविधा है. स्कूल को आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में 40 हजार रुपए का योगदान दिया और 98,750 रुपए की लागत से रंग-रोगन एवं पेंटिंग करवाई.

छात्रों ने किया नाम रोशन: स्कूल के पूर्व छात्र राहुल गवारिया का एमबीबीएस में, हीरालाल गाडरी का अध्यापक पद पर (प्रथम श्रेणी) और दिनेश का राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है. खेल में भी छात्राएं अव्वल हैं. जिला स्तरीय एथलेटिक्स में चैंपियनशिप जीतने के बाद अनिशा कंवर, टीना सालवी, सोनू, तारा और छात्र शंकरलाल सालवी का राज्य स्तर पर चयन हुआ है.

शिक्षकों को मिला सम्मान: कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रमेशचंद्र गवारिया को 2023 में राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. अन्य शिक्षक भी ब्लॉक स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं. स्कूल स्टाफ हर महीने 'ज्ञान पोर्टल' पर 3000 रुपये दान करता है. सोलिया का यह स्कूल साबित करता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद, समर्पित शिक्षक और सकारात्मक माहौल हो तो एक छोटा सा गांव भी बड़ी मिसाल बन सकता है.

शिक्षा के साथ संस्कारों पर जोर: शर्मा ने बताया कि यह विद्यालय केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है. यहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन और संस्कारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. आसपास कई निजी और सरकारी स्कूल होने के बावजूद अभिभावक अपने बच्चों को सोलिया भेजना पसंद करते हैं. स्कूल में प्रतिदिन 85% से अधिक उपस्थिति रहती है. अब स्कूल की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है. भीलवाड़ा जिले से भी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं.

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