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हमीरपुर में जर्जर स्कूल तोड़े, नए निर्माण का इंतजार; बारातघर, नीम पेड़ के नीचे चल रही क्लास

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जिले के 401 जर्जर विद्यालय भवन ध्वस्त किए गए.

बरामदे में संचालित प्राथमिक विद्यालय.
बरामदे में संचालित प्राथमिक विद्यालय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 9:53 AM IST

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हमीरपुर: जिले में परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर तो ध्वस्त करा दिए गए, लेकिन उनके स्थान पर नए भवन अब तक नहीं बन सके हैं. नतीजा यह है कि जिले के 62 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं. कहीं बच्चों की कक्षाएं ग्रामीण के मकान के बरामदे में संचालित हो रही हैं, कहीं बारातघर में पढ़ाई हो रही है. कहीं टीन शेड और नीम के पेड़ की छांव में शिक्षा दी जा रही है.

पांच साल में 401 भवन ध्वस्त: बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जिले के 401 जर्जर विद्यालय भवन ध्वस्त किए गए. इनमें 104 विद्यालय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी तक धनराशि जारी नहीं हुई है. वहीं जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) से 38 विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है.

ग्रामीण के मकान में चल रहा विद्यालय: मुस्करा विकास खंड के भिटारी गांव का प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2023 में जर्जर घोषित हुआ था. वर्ष 2024 में भवन ध्वस्त होने के बाद विद्यालय का विलय दो किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय ऐंझी में कर दिया गया. दूरी अधिक होने के कारण छोटे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंच सके और उनकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी.

नए शैक्षिक सत्र में विभाग ने विद्यालय को दोबारा भिटारी गांव में अस्थायी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए. गांव निवासी वंशगोपाल कुशवाहा ने अपने मकान का एक कमरा और बरामदा विद्यालय संचालन के लिए उपलब्ध कराया है.

यहां 10 छात्र-छात्राओं को प्रभारी प्रधानाध्यापक मूलचंद्र और शिक्षामित्र आराधना पढ़ा रहे हैं. मिड-डे मील अस्थायी टीनशेड में तैयार किया जाता है. शुक्रवार को पुराने विद्यालय परिसर में सांप दिखाई देने से बच्चों और शिक्षकों में दहशत फैल गई.

भिटारी गांव में अस्थायी रसोई में मिड-डे मील की व्यवस्था.
भिटारी गांव में अस्थायी रसोई में मिड-डे मील की व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाराजपुर में पेड़ के नीचे चल रही कक्षाएं: सरीला विकास खंड के बीलपुर ग्राम पंचायत के तीन मजरों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है. टाई प्राथमिक विद्यालय का भवन दो वर्ष पहले ध्वस्त कर दिया गया. यहां 31 छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के लिए जर्जर भवन की नीलामी से मिले करीब 36 हजार रुपए से 16×20 फीट का टीनशेड तैयार कराया जा रहा है.

प्रधानाध्यापक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि इससे पहले बच्चों को कभी छप्पर तो कभी खुले में पढ़ाना पड़ा. तेज बारिश होने पर बच्चों को मिड-डे मील के किचन में बैठाना पड़ता है. महाराजपुर प्राथमिक विद्यालय में 53 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं.

यहां कक्षा एक और दो के बच्चों को एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है, जबकि कक्षा तीन, चार और पांच के बच्चे नीम के पेड़ की छांव में पढ़ाई करते हैं. बारिश होने पर बच्चों को गांव के संभूदयाल और देशराज के मकानों में शिफ्ट करना पड़ता है.

बीलपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन भी दो वर्ष पहले ध्वस्त कर दिया गया था. वर्तमान में यहां के बच्चे बारातघर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. ग्राम प्रधान लाल दिमान का कहना है कि तीनों विद्यालयों के नए भवन अब तक नहीं बन सके हैं.

क्या बोले अधिकारी: सरीला के खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवनों को ध्वस्त कराया गया था. जहां सरकारी भवन उपलब्ध थे, वहां विद्यालयों को स्थानांतरित किया गया. भवन विहीन विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कराया जाएगा.

बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकेश खरवार ने बताया कि 104 विद्यालय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है. डीएमएफ से भी 38 विद्यालयों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है. धनराशि मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.

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Last Updated : August 1, 2026 at 9:53 AM IST

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