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सरकारी स्कूल के बच्चे सीख रहे रोबोटिक्स-डाटा माइनिंग; IIT कानपुर के सहयोग से समर कैंप

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा का अनुभव कराना है.

IIT कानपुर के सहयोग से समर साइंस कैंप.
IIT कानपुर के सहयोग से समर साइंस कैंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 1:02 PM IST

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कानपुर: कंप्यूटर स्क्रीन पर कोडिंग की बारीकियां समझना हो या वायरलेस चार्जर बनाने की तकनीक, सरकारी स्कूलों के बच्चे इन दिनों विज्ञान के चमत्कारों को बेहद करीब से देख रहे हैं. कोई छात्र सौर ऊर्जा से चलने वाला कुकर बना रहा है, तो कोई जल शक्ति से विद्युत उत्पादन करने के मॉडल पर जुटा है.

गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के 30 होनहार छात्र IIT कानपुर के सहयोग से आयोजित समर साइंस कैंप-2026 में किताबों से इतर व्यावहारिक ज्ञान ले रहे हैं.

26 मई से शुरू हुआ यह खास कैंप 24 जून तक जारी रहेगा. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस शिविर का दौरा किया और बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखकर उनके अनुभवों को जाना.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को छुट्टियों के दौरान रचनात्मक और व्यावहारिक शिक्षा का अनुभव कराना है. इस अनूठी पहल को उत्तर प्रदेश सरकार और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से धरातल पर उतारा गया है.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

इस कैंप का हिस्सा बनना बच्चों के लिए आसान नहीं था. इसके लिए बकायदा कड़ा पैमाना तय किया गया था, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज प्रतियोगिताओं और स्कूल के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया.

इसके बाद इंटरव्यू के जरिए उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशक्ति और रुचि का आकलन किया गया. इस पूरी प्रक्रिया के बाद कक्षा 9वीं से 11वीं के जिन 30 बच्चों का चयन हुआ, उनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं. रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र में चल रहे इस शिविर का नजारा आम कक्षाओं से बिल्कुल जुदा है.

यहां रटने या सिर्फ नोट्स बनाने की जगह बच्चे खुद अपने हाथों से छोटे-छोटे वर्किंग मॉडल बना रहे हैं और खुलकर सवाल पूछ रहे हैं. कैंप में कोई छात्र स्केलेबल वेटिंग बैलेंस की तकनीक समझ रहा है, तो कोई डाटा माइनिंग के गुर सीख रहा है.

IIT कानपुर के प्रो. संदीप संगल इस समर साइंस कैंप और RSK-IIT के अभियान का संचालन कर रहे हैं. उनके साथ संस्थान के प्रो. आदित्य केलकर, प्रो. जे. रामकुमार, प्रभाकर और प्रो. सुधांशु सिंह भी बच्चों को विज्ञान और तकनीकी की बारीकियां सिखाने में जुटे हैं.

जिलाधिकारी ने बच्चों से की बातचीत.
जिलाधिकारी ने बच्चों से की बातचीत. (Photo Credit: ETV Bharat)

PEO रीता सिंह के मुताबिक, शिविर में बच्चों को पायथन प्रोग्रामिंग, डाटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जल-विद्युत और सौर ऊर्जा जैसे आधुनिक विषयों पर प्रोजेक्ट्स कराए जा रहे हैं.

इतना ही नहीं, खगोल विज्ञान में रुचि जगाने के लिए 'नाइट स्काई वाचिंग' रात में आसमान देखना का भी आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा बच्चों को IIT कानपुर के कैंपस और वहां की आधुनिक लैब्स का दौरा भी कराया जाएगा.

डीएम ने कहा कि बच्चों को थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल, हैंड्स-ऑन एक्टिविटीज और जमीनी अनुभवों के माध्यम से सिखाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में उनके भीतर विज्ञान और नए आविष्कारों के प्रति एक मजबूत समझ और लगन पैदा हो सके.

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