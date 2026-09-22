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दिल्‍ली-श्रमिकों को सौगात, 4 नमो सेवा श्रमिक केंद्र मोबाइल वैन को हरी झंडी

सीएम रेखा गुप्ता ने चार ‘मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र वैन’ को हरी झंडी दिखाई ( ETV Bharat )

इस पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों, मजदूरों और गिग वर्कर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और उनकी रोज की मजदूरी के नुकसान को बचाना है.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और मजदूरों के हित में चलता फिरता श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय से चार ‘मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र वैन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

श्रमिकों को पंजीकरण या नवीनीकरण का काम हुआ आसान: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास में श्रमिक वर्ग की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है. दिन-रात पसीना बहाकर शहर को संवारने वाले इन मेहनतकशों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों को पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए दूरदराज के सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह मोबाइल वैन खुद उनके कार्यस्थलों, लेबर चौक और निर्माण स्थलों तक पहुंचेगी.

सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को दिलाने का लक्ष्य: दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में श्रमिकों का योगदान अहम है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि दिल्ली में अब कोई भी श्रमिक जानकारी के अभाव या पंजीकरण न होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा. यह ‘मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र’ एक बहुउद्देश्यीय मोबाइल यूनिट के रूप में कार्य करेगा. इन वैन के माध्यम से श्रमिकों को कई प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी.

श्रमिकों के हित में चलता फिरता श्रमिक सेवा केंद्र (ETV Bharat)

‘मोबाइल नमो श्रमिक सेवा केंद्र वैन’ की आज से शुरूआत (ETV Bharat)

श्रमिकों का मौके पर ही पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल किया जाएगा.विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी और पात्रता के बारे में मार्गदर्शन.आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता.श्रमिकों को डिजिटल माध्यम से सरकारी सुविधाओं से जोड़ना.सरकार की योजना के अनुसार, आने वाले समय में दिल्ली के सभी जिलों को कवर करने के लिए कुल 13 मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी, जो हर जिले में लगातार भ्रमण करेंगी. यह विशेष व्यवस्था उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी, जो दफ्तर जाने के चक्कर में अपनी एक दिन की कमाई गवां देते हैं. इसके साथ ही, गिग वर्कर्स के लिए विश्राम स्थल और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.