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मरीजों के डेटा शीट बनाने में दिक्कत आई तो फार्मासिस्ट ने बनाया मोबाइल App, भारत सरकार से प्राप्त किया कॉपीराइट

मॉर्बिडिटी रजिस्टर एप्लीकेशन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सरकारी और निजी अस्पतालों के मरीजों के डेटा डिजिटल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में जोधपुर के एक सरकारी सेटेलाइट अस्पताल के फार्मासिस्ट ने हर दिन मरीजों की बनने वाली लिखित रिपोर्ट्स के लिए नर्सेज की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ऐप बनाया है. उन्होंने यूट्यूब और तकनीकी सहयोग से सॉफ्टवेयर डेवलप कर मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है. जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट राज दाधीच की ओर से तैयार इस सॉफ्टवेयर का नाम 'मॉर्बिडिटी रजिस्टर एप्लीकेशन' रखा गया है.

शुरुआती तौर पर सॉफ्टवेयर का उद्देश्य डेंटल मॉर्बिडिटी यानी दंत रोगों से संबंधित जानकारी सहेजना है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों को भी जोड़ा जा सकता है. राज दाधीच ने बताया कि करीब छह माह पहले नाइट ड्यूटी के दौरान उनके साथ काम करने वाली नर्सिंग ऑफिसर डेंटल की रिपोर्ट तैयार कर रही थी. इस दौरान आंकड़े मिलाने में दिक्कत आ रही थी. रिपोर्ट के लिए उम्र, बीमारी, और बीमारी के लक्षण शामिल होते हैं.