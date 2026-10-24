मरीजों के डेटा शीट बनाने में दिक्कत आई तो फार्मासिस्ट ने बनाया मोबाइल App, भारत सरकार से प्राप्त किया कॉपीराइट
फिलहाल सॉफ्टवेयर का उद्देश्य डेंटल मॉर्बिडिटी यानी दंत रोगों से संबंधित जानकारी सहेजना है. मनोज वर्मा की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 3:45 PM IST
जोधपुर : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सरकारी और निजी अस्पतालों के मरीजों के डेटा डिजिटल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी क्रम में जोधपुर के एक सरकारी सेटेलाइट अस्पताल के फार्मासिस्ट ने हर दिन मरीजों की बनने वाली लिखित रिपोर्ट्स के लिए नर्सेज की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ऐप बनाया है. उन्होंने यूट्यूब और तकनीकी सहयोग से सॉफ्टवेयर डेवलप कर मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है. जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट राज दाधीच की ओर से तैयार इस सॉफ्टवेयर का नाम 'मॉर्बिडिटी रजिस्टर एप्लीकेशन' रखा गया है.
शुरुआती तौर पर सॉफ्टवेयर का उद्देश्य डेंटल मॉर्बिडिटी यानी दंत रोगों से संबंधित जानकारी सहेजना है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों को भी जोड़ा जा सकता है. राज दाधीच ने बताया कि करीब छह माह पहले नाइट ड्यूटी के दौरान उनके साथ काम करने वाली नर्सिंग ऑफिसर डेंटल की रिपोर्ट तैयार कर रही थी. इस दौरान आंकड़े मिलाने में दिक्कत आ रही थी. रिपोर्ट के लिए उम्र, बीमारी, और बीमारी के लक्षण शामिल होते हैं.
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एक क्लिक में पूरी डेटा रिपोर्ट तैयार हो जाती है : नर्सिंग ऑफिसर शारदा कुंडलानी ने बताया कि उस समय तो राज ने एआई की मदद से समाधान किया. इसके बाद राज ने लगातार इस पर काम करते हुए एप्लीकेशन तैयार कर दी, जिसके चलते अब आसानी से डेटा फीड किया जाता है. इसके बाद एक क्लिक पर रिपोर्ट मिल जाती है. हमेशा मोबाइल में रिकॉर्ड भी रहता है, जिससे कभी भी, कोई भी जानकारी आसानी से दी जा सकती है.
भविष्य के उपयोगी, रिसर्च डेटा तैयार होते हैं : यह एप्लीकेशन राजस्थान सरकार के डेटा और जरूरत के आधार पर बनाया गया है. इसमें ओपीडी, आइपीडी, बीमारी, मरीज की उम्र, इलाज की कैटेगरी सहित अन्य जरूरी कैटेगरीज एक क्लिक पर स्क्रीन पर आ जाती हैं. इसका इस्तेमाल भविष्य में सभी तरह के चिकित्सा विभागों में काम लिया जा सकता है. इस एप्लीकेशन के माध्यम से अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले मरीजों का डेटा तैयार होता है, जिसके आधार पर डॉक्टर रिसर्च कर सकते हैं और बीमारियों का अध्ययन भी कर सकते हैं.
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डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अहम : राजस्थान के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में डिजिटल वर्क के नाम पर सिर्फ ओपीडी पर्ची ही बनती है. इसके बाद सारा काम अभी भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा है. ऐसे में राज दाधीच की ओर से तैयार किया गया एप्लीकेशन मैनुअल डेटा को आसानी से डिजिटल मोड पर डाल सकता है. यह एप्लीकेशन छोटे अस्पतालों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. सॉफ्टवेयर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पर आधारित है.
यूट्यूब का सहारा, तकनीकी जानकारों का मार्गदर्शन : राज ने इस काम के लिए ओपन सोर्स के साथ यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा. उन्होंने बताया कि आईआईटी जोधपुर में उनके मित्र हैं, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, जिनकी बदौलत यह एप्लीकेशन बनी. इसमें दंत चिकित्सक डॉ. मनदीप परिहार ने भी उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन दिया. करीब तीन माह तक तक लगातार ट्रायल के बाद सफलता मिली. भारत सरकार से कॉपीराइट प्रमाणपत्र पाने के लिए 4 जून रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो 19 अक्टूबर को जारी हुआ है.