दून बासमती की पहचान को मिलेगी संजीवनी! सरकार ने शुरू किए प्रयास, जानिए क्या रहेगा खास

यह पहली बार है कि जब सरकारी स्तर पर दून बासमती का प्रोक्योरमेंट मॉडल (खरीद मॉडल) लागू किया गया है. इससे किसानों के उत्पादन को सही कीमत मिली और वे अगले वर्ष भी बड़े क्षेत्र में इसकी खेती के लिए उत्साहित हुए हैं.

देहरादून जिला प्रशासन की देखरेख में ये काम महीनो से चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसके परिणाम भी सामने आने लगे है. जिला प्रशासन की पहल के बाद ग्राम उत्थान विभाग ने किसानों से 200 से अधिक क्विंटल दून बासमती की सीधी खरीद 65 रुपये प्रति किलो के तय मूल्य पर की. इससे किसानों के खातों में 13 लाख से अधिक की राशि सीधे पहुंची.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी है. जिला प्रशासन ने इसे धरातल पर लागू करने के लिए विस्तृत योजना शुरू की. सहसपुर और विकासनगर के किसानों को पारंपरिक टाइप-3 दून बासमती की खेती के लिए चुना गया. ग्राम उत्थान व कृषि विभाग ने किसानों को बीज चयन से लेकर रोपाई, आधुनिक तकनीक, मौसम आधारित कृषि प्रशिक्षण और मार्केट लिंक तक पूरी सहायता प्रदान की.

देहरादून: अपनी अनोखी खुशबू और लाजवाब स्वाद के कारण दुनिया भर में पहचान रखने वाली दून बासमती अब धीरे-धीरे खेतों से गायब होती जा रही है. तेजी से घटती कृषि योग्य भूमि, आधुनिक किस्मों का दबदबा और उत्पादन में लगातार गिरावट ने इस पारंपरिक बासमती को लगभग विलुप्त कर दिया है. लेकिन अब उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों ने इस धरोहर को फिर से जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

महिला शक्ति की अनूठी भूमिका: इस अभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. महिलाओं का 200 से ज्यादा समूह खेती, पैकेजिंग और आपूर्ति तक हर चरण में शामिल रहा. ग्रामीण महिला सीता कहती है कि उन्हें बेहतर परिक्षण दिया गया है. इसके बाद हमे बेहद ख़ुशी है कि हम बासमती की पैदावार बेहतर तरीके से कर पा रहे है. अच्छी बात ये है कि महिलाओं के समूह के माध्यम से ये काम हो रहा है.

सर्टिफिकेशन की ओर बड़ी पहल: देहरादून मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के अनुसार पारंपरिक खेती करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें क्लाइमेट फ्रेंडली प्रशिक्षण दिया गया है. फसल तैयार होने के बाद चयनित किसानों को कृषि विभाग की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, जिससे दून बासमती को आधिकारिक और बाजार स्तर पर नई पहचान मिलेगी.

उन्होंने बताया की सीमित भूमि और कम उत्पादन के कारण बाजार में दून बासमती बेहद दुर्लभ होती जा रही है, वे इसे ₹200 प्रति किलो में बेचते हैं, जबकि रिटेल कंपनियां इसे 500 से 600 रुपए प्रति किलो तक बाजार में बेचती हैं. उन्होंने चेताया कि यदि देहरादून की कृषि भूमि इसी तरह निर्माण कार्यों में बदलती रही तो चार से पांच सालों में दून बासमती केवल नाम भर रह जाएगी.

उम्मीद दून बासमती की खुशबू फिर लौटेगी: सरकारी प्रयासों, किसानों की भागीदारी और महिला समूहों के सहयोग से दून बासमती को एक बार फिर वही सम्मान और पहचान दिलाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जो कभी देहरादून की शान हुआ करती थी.

जिला प्रशासन की योजना है कि आने वाले वर्षों में इसका उत्पादन बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पुन स्थापित किया जा. देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह के मुताबिक वो इसकी एसओपी तैयार करके इसको बाजार में लाने का काम कर रहे है. उम्मीद है कि जल्द इसको अपनी खोई हुई पहचान मिलेगी.

बासमती का इतिहास: आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती है कि देहरादून की बासमती इतनी क्यों फेमस रही है. शायद उन्हें इसकी खुशबू और स्वाद के बारे में जानकारी न हो. दून बासमती देहरादून की पहचान मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यहां का पानी और मिट्टी है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आने वाले खनिज युक्त जल से सिंचित खेत दून की बासमती की सुगंध को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देते हैं. यही कारण है कि हरियाणा और पंजाब जैसी कृषि प्रधान जगहों के बासमती भी दून की बासमती का मुकाबला नहीं कर पाते. हालांकि वक्त के साथ ये स्थिति बदलती चली गई.

बीते दो दशकों में स्थिति बदल गई: खेती योग्य भूमि की कमी, शहरीकरण और कम उत्पादन ने इस बासमती को संकट में डाल दिया. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देहरादून में सालाना केवल 10 टन बासमती का उत्पादन बचा है, जो पूरी तरह घरेलू बाजार में ही खप जाता है. यही वजह है कि इसका निर्यात लगभग असंभव हो गया है. इसी वजह से जिला प्रशासन अब इस प्रयास में है कि यहां के बासमती को फिर से जीवित और पहचान मिल सके. सरकार का मिशन खोई हुई विरासत को नई पहचान.

