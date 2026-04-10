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CM योगी बोले- हमारी सरकार ने गरीब मरीजों को 1400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी

लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 'नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल-2026 (NIC-2026) का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 1400 करोड़ रुपए गरीब मरीजों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता के दौर पर दिया है. इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज यह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने बदलती जीवनशैली पर चिंता जताते हुए कहा कि प्राचीन काल में समय से उठना, समय से सोना और संतुलित आहार लेना हमारी दिनचर्या का हिस्सा था. आधुनिक जीवनशैली ने बीमारियों को बढ़ावा दिया है. हमारे सामने दो चुनौतियां हैं, एक बचाव की और दूसरी उपचार की. बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ने उपचार को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से देश के करीब 55 से 60 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है. यह दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. पहले बीमारी आने पर परिवार सबसे पहले खर्च की चिंता करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से अकेले 1400 करोड़ रुपए लोगों के इलाज के लिए दिए. जिन लोगों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर किया गया.