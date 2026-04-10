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CM योगी बोले- हमारी सरकार ने गरीब मरीजों को 1400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी

CM योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से देश के करीब 55 से 60 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है.

लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी.
लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 'नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल-2026 (NIC-2026) का उद्घाटन किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 1400 करोड़ रुपए गरीब मरीजों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता के दौर पर दिया है. इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन आज यह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने बदलती जीवनशैली पर चिंता जताते हुए कहा कि प्राचीन काल में समय से उठना, समय से सोना और संतुलित आहार लेना हमारी दिनचर्या का हिस्सा था.

आधुनिक जीवनशैली ने बीमारियों को बढ़ावा दिया है. हमारे सामने दो चुनौतियां हैं, एक बचाव की और दूसरी उपचार की. बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार ने उपचार को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से देश के करीब 55 से 60 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है. यह दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. पहले बीमारी आने पर परिवार सबसे पहले खर्च की चिंता करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में हमने मुख्यमंत्री राहत कोष से अकेले 1400 करोड़ रुपए लोगों के इलाज के लिए दिए. जिन लोगों को आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर किया गया.

हाल ही में हमने सभी सरकारी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, एएनएम और रसोइयों को भी इस योजना से जोड़ा है. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे.

अब केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स संचालित हो रहे हैं. हर जिले में ICU बनाए गए हैं. निजी क्षेत्र में भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बन रहे हैं.

लखनऊ के SGPGI, KGMU और डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के माध्यम से टेली कंसल्टेंसी और टेली ICU की सुविधा शुरू की गई है. हम मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क भी बना रहे हैं, ताकि अच्छी और सस्ती दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें.

उन्होंने कहा कि उपचार के साथ जागरूकता पर भी बल देना है. चाहे जितना उपचार कर लें, लेकिन जीवनशैली नहीं बदली और जागरूकता अभियान नहीं चलाए तो बीमारियां महामारी का रूप ले लेंगी.

उन्होंने बड़े अस्पतालों की भीड़ का जिक्र करते हुए चिंता जताई. KGMU में रोज 12-14 हजार, SGPGI में 10-12 हजार और AIIMS दिल्ली में 16-17 हजार OPD होती है. इतनी भीड़ में डॉक्टर मरीज को पर्याप्त समय दे पाएंगे या नहीं? यह सोचने वाली बात है.

कार्यक्रम में कार्डियोलॉजिस्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी भाग लिया. यह आयोजन हृदय रोगों के इलाज, नए इंटरवेंशन और रिसर्च पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री के संबोधन से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दे रही है.

यह भी पढ़ें: यूपी में कटे 2.06 करोड़ मतदाताओं के नाम, कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़

Last Updated : April 10, 2026 at 2:57 PM IST

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