ETV Bharat / state

नक्सली हिंसा ने दिया बड़ा दंश, अब सरकार दे रही आत्मनिर्भरता के नए पंख , शिविर में दिव्यांगों को मिले कृत्रिम अंग

शिविर में दिव्यांगों को मिले कृत्रिम अंग ( Etv Bharat )

दंतेवाड़ा : नक्सली हिंसा और आईईडी ब्लास्ट ने जिन लोगों की जिंदगी में कभी न भरने वाला दर्द दिया, अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन की राह पर आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सहायता का हाथ बढ़ाया है. दंतेवाड़ा स्थित पुलिस लाइन कारली में 15 से 17 अक्टूबर तक तीन दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हो रहा है. शिविर का उद्देश्य केवल कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि हिंसा से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना है.





तीन जिलों के दिव्यांगों को मिल रही निःशुल्क सहायता

इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के दिव्यांग हितग्राहियों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र सहित सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दैनिक गतिविधियों में सहूलियत मिलेगी और वे शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक जीवन में अधिक सक्रियता से भाग ले सकेंगे.