नक्सली हिंसा ने दिया बड़ा दंश, अब सरकार दे रही आत्मनिर्भरता के नए पंख , शिविर में दिव्यांगों को मिले कृत्रिम अंग
दंतेवाड़ा में नक्सल हिंसा के कारण दिव्यांग हुए पीड़ितों के लिए तीन दिवसीय शिवर का आयोजन हुआ.जिसमें उन्हें कृत्रिम अंग दिए गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 5:50 PM IST
दंतेवाड़ा : नक्सली हिंसा और आईईडी ब्लास्ट ने जिन लोगों की जिंदगी में कभी न भरने वाला दर्द दिया, अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन की राह पर आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सहायता का हाथ बढ़ाया है. दंतेवाड़ा स्थित पुलिस लाइन कारली में 15 से 17 अक्टूबर तक तीन दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हो रहा है. शिविर का उद्देश्य केवल कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि हिंसा से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना है.
तीन जिलों के दिव्यांगों को मिल रही निःशुल्क सहायता
इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के दिव्यांग हितग्राहियों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र सहित सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन उपकरणों के माध्यम से दिव्यांगजनों को दैनिक गतिविधियों में सहूलियत मिलेगी और वे शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक जीवन में अधिक सक्रियता से भाग ले सकेंगे.
ग्राम सभाओं के जरिए खोजे गए जरूरतमंद परिवार
पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिलों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभाएं आयोजित कराईं. इन ग्राम सभाओं के जरिए ऐसे परिवारों और व्यक्तियों की पहचान की गई, जो नक्सली हिंसा अथवा आईईडी ब्लास्ट में दिव्यांग हुए हैं और जिन्हें कृत्रिम अंगों या अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता है.
पीड़ित परिवारों ने साझा किया दर्द
कार्यक्रम में पहुंचे नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों ने अपने जीवन में आए कठिन बदलावों और संघर्षों को साझा किया. किसी ने अपनों को खोने का दर्द झेला है, तो किसी की जिंदगी आईईडी विस्फोट में अंग गंवाने के बाद पूरी तरह बदल गई. ऐसे परिवारों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास लौटाने और सामान्य जीवन की ओर बढ़ने का सहारा हैं.
नक्सलवाद के खात्मे के साथ पीड़ितों के पुनर्वास पर जोर
इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार नक्सलवाद के खात्मे के साथ-साथ नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रयासरत हैं.
सरकार की मंशा है कि नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को केवल आर्थिक या शारीरिक सहायता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर भी मिलें। पुनर्वास की यह प्रक्रिया प्रभावित परिवारों को फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद कर सकती है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
सहायता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा बस्तर
दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कारली में आयोजित यह शिविर बस्तर में नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.तीन दिनों तक चलने वाले इस शिविर में दिव्यांग हितग्राहियों को उनकी जरूरत के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
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