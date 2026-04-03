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250 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेची; कानपुर DM की जांच में खुलासा, केस दर्ज

250 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेची. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से 250 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को 2.5 करोड़ में बेचे जाने के मामले ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं. डीएम ने जब मामले की जांच की तो सामने आया कि आरोपी सुनील मसीह, जैकब और रेव दीपक कुमार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए और 200-250 करोड़ रुपए वाली सरकारी और नजूल की संपत्तियों को महज 205 करोड़ रुपए में ही बेच दिया. यह संपत्ति सेल एग्रीमेंट के माध्यम से नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह को बेच दी. डीएम की जांच के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर थाना कोतवाली में आरोपी सुनील मसीह, जैकब और रेव दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. वहीं, सुनील मसीह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. आरोपी रेव दीपक कुमार फरार है. पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट से स्टे है. इस मामले के बाद अब डीएम और पुलिस आयुक्त की संयुक्त अफसरों की टीमें सभी सरकारी और नजूल की संपत्तियों की गंभीरता से जांच करेंगी.