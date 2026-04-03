ETV Bharat / state

250 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेची; कानपुर DM की जांच में खुलासा, केस दर्ज

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे है.

250 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेची.
250 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ में बेची. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से 250 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति को 2.5 करोड़ में बेचे जाने के मामले ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं. डीएम ने जब मामले की जांच की तो सामने आया कि आरोपी सुनील मसीह, जैकब और रेव दीपक कुमार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए और 200-250 करोड़ रुपए वाली सरकारी और नजूल की संपत्तियों को महज 205 करोड़ रुपए में ही बेच दिया.

यह संपत्ति सेल एग्रीमेंट के माध्यम से नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह को बेच दी. डीएम की जांच के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर थाना कोतवाली में आरोपी सुनील मसीह, जैकब और रेव दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. वहीं, सुनील मसीह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. आरोपी रेव दीपक कुमार फरार है.

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट से स्टे है. इस मामले के बाद अब डीएम और पुलिस आयुक्त की संयुक्त अफसरों की टीमें सभी सरकारी और नजूल की संपत्तियों की गंभीरता से जांच करेंगी.

कैंट की संपत्ति बेचने पर 4 अरेस्ट: कोतवाली थाना में ही सीपी के आदेश पर 4 ऐसे आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इन आरोपियों में आरटी डायस, संजय डायस, कामरान, रहमान और अज्ञात शामिल है.

पुलिस आयुक्त ने बताया कि उक्त आरोपियों ने कंपनी लखनऊ डायोसिएशन ट्रस्ट एसोसिएशन की संपत्तियों जिसमें कैंट की संपत्तियां भी शामिल हैं, उनको साजिश रचते हुए बेच दिया. सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य भी मिल गए हैं.

सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले को जेल: कमिश्नरेट पुलिस की ओर से शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस में एक हजार करोड़ रुपए की सरकारी और नजूल की संपत्ति को कूटरचित ढंग से बेचे जाने के मामले में पुलिस ने कुछ साल पहले झांसी निवासी हरेंद्र मसीह समेत 10 अन्य आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा था. वहीं, जब कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने आरोपी हरेंद्र मसीह की संपत्तियों की जांच की तो कई हजार करोड़ रुपए का मामला सामने आया.

TAGGED:

FRAUD CASE NEWS KANPUR
GOVERMENT PROTPERTY FRAUD KANPUR
FAKE DOCUMENT FRAUD CASE KANPUR
GOVT PROPERTY SOLD IN KANPUR NEWS
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.