ETV Bharat / state

हांसी में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू, मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसान, भाव को लेकर चिंता

कई दिनों के बाद आखिरकार हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दिया गया है.

Paddy procurement in Hansi
हांसी में धान की खरीद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसीः धान की खरीद का सीजन शुरू होते ही हरियाणा की मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ गई है. किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन गैर-बासमती यानी परमल धान के भाव और खरीद को लेकर किसानों की चिंता सामने आ रही है. किसानों का कहना है कि 1509 धान उन्हें 4011 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिला है, लेकिन परमल धान की खरीद को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है.

क्या बोले किसानः मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत की फसल का उचित भाव मिलना चाहिए. मेहंदा गांव निवासी किसान जयबीर सिंह ने बताया कि "1509 धान 4011 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका है. लेकिन परमल यानी गैर-बासमती धान को लेकर परेशानी हो रही है. खरीद की स्थिति संतोषजनक नहीं है."

हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू (ETV Bharat)

गैर-बासमती धान MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटलः किसान का कहना है कि "परमल धान की खरीद समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए. उनकी मांग है कि सरकार इस धान की भी उचित भाव पर खरीद सुनिश्चित करे. मंडी में परमल धान खरीदने के लिए राइस मिलर भी नजर नहीं आ रहे." सरकार ने परमल यानी गैर-बासमती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. ऐसे में किसानों की मांग है कि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार खरीद की सुविधा मिले.

क्या बोले मंडी प्रधानः मंडी प्रधान हरिकेश सिंगला ने कहा कि मंडी में धान की खरीद उचित भाव पर हो रही है. उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों का दाना-दाना खरीद करेगी.

क्या बोले मंडी सचिवः मंडी सचिव बसाऊ राम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि "सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी. किसानों को उनकी फसल का निर्धारित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है." आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है. किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आएं, उनकी फसल की नियमानुसार खरीद की जाएगी. पिछले साल 11 लाख क्विंटल धान आई थी. अब बार इससे ज्यादा आने की उम्मीद है.

मंडी में धान की आवक जारी: फिलहाल मंडी में धान की आवक लगातार जारी है. किसानों की नजर इस बात पर है कि परमल यानी गैर-बासमती धान की खरीद समर्थन मूल्य पर कितनी प्रभावी तरीके से होती है और किसानों को उनकी फसल का उचित भाव मिल पाता है या नहीं.

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान, बरसात के चलते भीग रही है फसल

TAGGED:

हरियाणा में धान खरीद
हांसी में धान खरीद
PADDY PROCUREMENT IN HARYANA
NON BASMATI
PADDY PROCUREMENT IN HANSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.