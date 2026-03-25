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सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी, 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद

सिरसा की मंडियों में 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने वाली है.

Sirsa government procurement
सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 2:55 PM IST

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सिरसा: जिले की अनाज मंडियों में इस साल सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी. वहीं, खरीद को लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मार्केट कमेटी ने मंडियों में व्यापक प्रबंध का दावा किया है. इस बारे में सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने बताया कि, "खरीद एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी."

नई सरकारी नियमावली लागू: इस साल हरियाणा सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया में नए नियम लागू किए हैं. नियम के तहत किसानों को मंडियों में अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा.साथ ही वाहन का नंबर फोटो के जरिए मंडी गेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा. इस बारे में हरवीर सिंह ने कहा कि, "फसल बेचने वाले किसान या उनके प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है. इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सकेगी."

सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)

समय पर फसल उठाने की अपील: जिले में फसल के उठान को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. किसानों को अपनी फसल पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाने की सलाह दी गई है. ठेकेदारों को समय पर फसल उठाने के लिए निर्देशित किया गया है. इसे लेकर हरवीर सिंह ने कहा कि, " मेरी किसान भाईयों से अपील है कि वे अपनी फसल अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं. उठान में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

अनाज मंडियों में विशेष व्यवस्थाएं: हरवीर सिंह ने आगे कहा कि, "सिरसा जिले की सभी मंडियों में साफ-सफाई, वाटर कूलर और शौचालय जैसी सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है. प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को खरीद प्रक्रिया के दौरान कोई परेशानी नहीं हो. अधिकारी और कर्मचारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं. सभी व्यवस्था दुरुस्त हैं. इस सीजन में किसानों को सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुविधा मिलेगी."

उत्पादन का अनुमान और तैयारी: इस वर्ष सिरसा जिले में करीब 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 75 हजार मीट्रिक टन सरसों की आवक का अनुमान है. जिला गेहूं उत्पादन में अव्वल रहने की उम्मीद है. इससे पहले भी सिरसा जिला कई बार प्रदेश और देश स्तर पर उच्च उत्पादन के लिए जाना गया है. इस बारे में हरवीर सिंह ने बताया कि, "हमने हर मंडी में सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. सीजन के दौरान पुलिस कर्मियों को तैनात करने के लिए एसपी को पत्र लिखा गया है. किसानों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी."

किसानों के लिए खास व्यवस्था: हरवीर सिंह ने दावा करते हुए कहा कि, "इस बार सिरसा की मंडियों में फसल खरीद का अनुभव किसानों के लिए आसान और सुरक्षित होगा. ट्रैक्टर-ट्रॉली नंबर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फसल उठान के सख्त नियम किसानों और एजेंसियों के लिए व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाएंगे. सिरसा जिले में मंडियों में किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं."

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