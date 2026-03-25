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सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी, 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद

सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी ( ETV Bharat )

सिरसा: जिले की अनाज मंडियों में इस साल सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी. वहीं, खरीद को लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मार्केट कमेटी ने मंडियों में व्यापक प्रबंध का दावा किया है. इस बारे में सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरवीर सिंह ने बताया कि, "खरीद एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी." नई सरकारी नियमावली लागू: इस साल हरियाणा सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया में नए नियम लागू किए हैं. नियम के तहत किसानों को मंडियों में अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा.साथ ही वाहन का नंबर फोटो के जरिए मंडी गेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा. इस बारे में हरवीर सिंह ने कहा कि, "फसल बेचने वाले किसान या उनके प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है. इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सकेगी." सिरसा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां पूरी (ETV Bharat) समय पर फसल उठाने की अपील: जिले में फसल के उठान को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. किसानों को अपनी फसल पूरी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाने की सलाह दी गई है. ठेकेदारों को समय पर फसल उठाने के लिए निर्देशित किया गया है. इसे लेकर हरवीर सिंह ने कहा कि, " मेरी किसान भाईयों से अपील है कि वे अपनी फसल अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं. उठान में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी."