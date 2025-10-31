प्रदेश में मूंगफली-मूंग खरीद पर सहकारिता मंत्री दक ने दिया ये बड़ा बयान
सहकारिता मंत्री ने कहा कि पंजीयन का काम पूरा होने के साथ टोकन दिया जाएगा, फिर शुरू होगी मूंगफली-मूंग की खरीद.
Published : October 31, 2025 at 5:42 PM IST
उदयपुर: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि किसानों को उपज का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है. सरकार ने मूंग-मूंगफली की खरीद प्रक्रिया शुरू की. इसके पंजीयन शुरू हो चुके हैं. पंजीयन का काम पूरा होने के साथ टोकन दिया जाएगा, फिर खरीद कार्य शुरू होगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसानों के उत्पादक दर का 25 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में खरीदा जाता है.
सहकारिता मंत्री गौतम दक शुक्रवार को उदयपुर आए. उन्होंने शहर भाजपा के विधानसभा सम्मेलन और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद मीडिया से बात में विभिन्न मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. ईटीवी भारत ने प्रदेश में मूंग मूंगफली की खरीद को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री दक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद देना चाहूंगा. हमारे किसानों की उपज का पूरा मूल्य दिलाने को प्रयासरत हैं. चार दिन से दक्षिणी राजस्थान में बारिश से खराब हुई फसल पर मंत्री बोले- प्रधानमंत्री बीमा योजना में मुआवजा दिलाने काम किया जाएगा.
अंता और बिहार चुनाव पर बोले: मंत्री दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान में 2 साल में अच्छा काम हुआ है. भाजपा को अंता विधानसभा उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा और अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे. बिहार चुनाव पर बोले कि वहां की जनता फिर जंगल राज को मौका नहीं देगी. बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जैसा काम हुआ है, जनता उन्हें फिर मौका देगी. बिहार में भाजपा बहुमत से जीतेगी.
राहुल के बयान पर जवाब: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक कहने पर मंत्री ने पलटवार किया. दक ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा देश जानता है. वर्ष 2013 से पहले हमारे देश में सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे. उनका कोई जवाब देने वाला नहीं था. प्रधानमंत्री मोदी के सरकार बनने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है.