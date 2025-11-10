हिमाचल में 16171.79 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद, किसानों के बैंक खातों में आए 30.74 करोड़ रुपए
हिमाचल में किसानों से धान की सरकारी खरीद जारी है. अब तक पांवटा साहिब और धौलाकुआं में सबसे अधिक धान की खरीद हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 2:52 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है. प्रदेश में 3 अक्तूबर से धान की खरीद शुरू हुई थी. इन मंडियों में अब तक 16171.79 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है. बड़ी बात ये है कि धान बेचने के मामले में जिला सिरमौर की दोनों अनाज मंडियां दूसरे जिलों से काफी आगे हैं.
अकेले सिरमौर की बात करें तो जिले के पांवटा साहिब और धौलाकुआं में बनी मंडियों में किसान 6812 मीट्रिक धान सरकार को बेच चुके हैं. प्रदेश में अब तक खरीदे गए धान की एवज में सरकार की ओर से 3 हजार से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 30.74 करोड़ रुपए की राशि भी जमा की जा चुकी है. एपीएमसी पांवटा साहिब में 955 किसानों ने अपनी उपज बेचकर 4285.35 मीट्रिक टन धान की आपूर्ति की है. इसके बाद सिरमौर के ही धौलाकुआं में 710 किसानों से 2527.16 मीट्रिक धान खरीदा गया है. यहां अब भी किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं.
प्रदेश की अन्य मंडियों में हुई खरीद
वहीं, जिला सोलन के बद्दी में 420 किसान 1672.80 और नालागढ़ के मार्केट यार्ड में 452 किसानों से 1364.05 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. इसी तरह कांगड़ा जिले के फतेहपुर में 174 किसानों से 1366.91, रियाली में 198 किसानों से 1477.43, मिलवां में 165 किसानों से 1164.04 और नगरोटा बगवां में 13 किसानों से 43.09 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है. ऊना जिले के टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र में 153 किसानों से 1101.56 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है.
वहीं, रामपुर मंडी में 157 किसानों ने 593.44 और टकारला मंडी में 178 किसानों ने 575.96 मीट्रिक टन धान बेचा है. बता दें कि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की ओर से सभी अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद की जा रही है. प्रदेश में 6 हजार के करीब किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है. इसमें 3575 किसान मंडियों में सरकार को धान बेच चुके हैं. आगे भी कई किसानों ने धान को मंडियों में बेचने के लिए स्लॉट बुक करवाया है.
सिरमौर में 1700 किसानों की बेची फसल
उधर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के एरिया मैनेजर नरेश कुमार ने बताया कि 'जिला सिरमौर की दोनों मंडियों में सबसे ज्यादा धान की आवक हो रही है. अब तक जिले के 1700 के करीब किसान सरकार को अपनी उपज बेच चुके हैं. अभी भी खरीद प्रक्रिया तेजी से जारी है. मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं.'
कहां करवाएं पंजीकरण
सरकार ने धान का दाम 2389 प्रति क्विंटल तय किया है. किसान धान बेचने के लिए https://hpappp.hp.gov.in/ सही फसल सही दाम पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर धान की फसल मंडियों में बेच सकते हैं. ये पोर्टल हिमाचल प्रदेश के किसानों की कृषि उपज की खरीद के लिए है. किसान अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके इस पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं. ओटीपी आधारित पंजीकरण के बाद, किसान ऑनलाइन उपलब्ध भूमि अभिलेखों से अपनी भूमि का विवरण लिंक करेंगे. हिमाचल प्रदेश के कृषि और राजस्व विभागों के अधिकृत अधिकारी ऑनलाइन पंजीकृत किसानों के सत्यापन के लिए पोर्टल का उपयोग करेंगे. कृषि विभाग और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी रबी/खरीफ सीजन की कृषि उपज की खरीद, गुणवत्ता जांच, बिक्री बिल बनाने और किसानों को ऑनलाइन भुगतान के दौरान पोर्टल का उपयोग करेंगे.
