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भिवानी के सरकारी स्कूल ने रचा इतिहास, टोबैको फ्री अभियान में देशभर में मिला प्रथम स्थान

भिवानी जिला के सरकारी स्कूलों को बड़ी कामयाबी मिली है. टोबैको फ्री अभियान में देशभर में पहला स्थान मिला.

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राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशन को प्रथम पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 8:25 PM IST

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Updated : May 26, 2026 at 8:38 PM IST

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भिवानी: हरियाणा के शिक्षा जगत और खासतौर पर भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के लिए बेहद गर्व की खबर सामने आई है. भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस:चैलेंज टुवर्ड्स ए टोबैको फ्री जेनरेशन कार्यक्रम में लोहारू के एक सरकारी स्कूल ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. वहीं भिवानी जिला के कस्बा बवानीखेड़ा के एक स्कूल को भी सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है.

टोबैको फ्री स्कूल चैलेंज में पहला पुरस्कारः भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के टोबैको फ्री स्कूल चैलेंज में हरियाणा के स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन किया है. भिवानी जिले के लोहारू ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशन ने प्राइमरी वर्ग में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. वहीं बवानीखेड़ा स्थित वीएसएसजीएस पीएम श्री जीजीएसएसएस स्कूल को भी इस चुनौती में सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है.

टोबैको फ्री अभियान में देशभर में मिला प्रथम स्थान (ETV Bharat)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशन टॉप पर: भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि "स्कूल शिक्षा निदेशालय हरियाणा की ओर से पत्र जारी कर इसकी आधिकारिक सूचना दी गई है. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई चरणों में हुई कड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद हरियाणा के चार स्कूलों को विजेता और सांत्वना पुरस्कार के लिए चयनित किया गया. इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि लोहारू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गंगा बिशन की रही, जिसने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया."

29 मई को दिल्ली में मिलेगा सम्मानः भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के इंचार्ज लीला राम, सभी अध्यापकों, छात्र-छात्राओं, स्कूल प्रबंधन समिति और गांव ढाणी गंगा बिशन के ग्रामीणों को इस उपलब्धि पर बधाई दी. यह सफलता साबित करती है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं दे रहे, बल्कि उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण भी प्रदान कर रहे हैं. इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में आगामी 29 मई 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी विजेता स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा. यह उपलब्धि हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरी है.

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Last Updated : May 26, 2026 at 8:38 PM IST

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