ETV Bharat / state

'साइबर ठगी' को लेकर MHA अलर्ट, I4C ने अब तक की 30 हजार करोड़ की रिकवरी, जान लें बचने का तरीका

हर दिन 7 से 8 हजार साइबर शिकायतें, I4C ने अब तक 30 हजार करोड़ रुपये की रिकवरी दिलाई.

जान लें 'साइबर ठगी' से बचने का तरीका
जान लें 'साइबर ठगी' से बचने का तरीका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 2:30 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: डिजिटल युग का एक तरफ जहां विस्तार हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ भारत में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है. गृह मंत्रालय के तहत संचालित इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के अनुसार, देश में रोजाना 7 से 8 हजार साइबर शिकायतें दर्ज हो रही है. यह शिकायतें साइबर फ्रॉड, डिजिटल धमकी, ऑनलाइन ठगी, फेक लिंक और डिजिटल एरेस्ट जैसे आधुनिक अपराधों से जुड़ी होती हैं.

I4C ने इन शिकायतों की तत्काल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरे देश में 1930 साइबर हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए हैं, जहां 24×7 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. I4C की मदद से अब तक 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई जा चुकी है.

युवाओं के लिए बड़ा अवसर, I4C की पेड इंटर्नशिप योजना: I4C के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार ने बताया कि साइबर अपराध से लड़ने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं की भी जरूरत है. इसी दिशा में I4C ने देशभर के छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है. I4C पोर्टल https://i4c.mha.gov.in/ पर आवेदन के बाद चयनित युवाओं को 4 से 6 महीने की पेड इंटर्नशिप कराई जाती है. इस दौरान उन्हें साइबर फ्रॉड की पहचान, डिजिटल फॉरेंसिक, डाटा एनालिसिस, ऑनलाइन धोखाधड़ी के पैटर्न, साइबर सुरक्षा टूल्स, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है.

'साइबर ठगी' को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट (ETV Bharat)

डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार ने बताया कि इंटर्नशिप पूरा होने पर छात्रों को गृह मंत्रालय की ओर से विशेष प्रमाणपत्र भी दिया जाता जाता है. उन्होंने बताया कि अब तक हजारों छात्र इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं और कई राज्यों में 1500 साइबर कमांडो को भी प्रशिक्षित किया गया है, जो आगे अपने-अपने राज्यों की साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं.

आम लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने की मुहिम: डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार ने बताया कि साइबर अपराध का सबसे बड़ा हथियार लोगों की अनजाने में दी गई जानकारी है. इसलिए संस्था का दूसरा मुख्य लक्ष्य है जन-जागरूकता अभियान, जो I4C ने देशभर में चला रहा है. उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, कुंभ मेला, भारत मण्डपम, बड़े मेलों में स्टॉल, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंबेसडर बनाकर वीडियो अभियान, दूरसंचार विभाग के साथ महीनों तक फोन कॉलर थीम मैसेज, स्कूल और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

I4C का संदेश: “STOP – THINK – TAKE ACTION” यानी किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या धमकी पर तुरंत विश्वास न करें. डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि अगर सभी लोग सतर्क रहें और 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, तो साइबर अपराध को काफी हद तक रोका जा सकता है. उन्होंने बताया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ‘मन की बात’ में दो बार साइबर अपराध पर लोगों को आगाह कर चुके हैं.

I4C ने इन शिकायतों की तत्काल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरे देश में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1930 साइबर हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए
I4C ने इन शिकायतों की तत्काल प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरे देश में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1930 साइबर हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किए (ETV Bharat)

दिल्ली विश्वविद्यालय में चला एक महीने का जागरूकता कार्यक्रम: दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के साथ मिलकर 'साइबर सतर्कता' नाम का एक महीने का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन किया. महीना भर चले इस कैंपेन के आखिरी दिन गृह मंत्रालय और CERT-In के एक्सपर्ट्स ने अपनी-अपनी राय रखी. समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए डीयूसीसी के निदेशक प्रो. संजीव सिंह ने बताया कि इस पहल के तहत डीयू कम्युनिटी तक 1.32 करोड़ से ज़्यादा साइबर अवेयरनेस मैसेज भेजे गए, जिससे युवाओं को जानकारी और ज़िम्मेदार डिजिटल व्यवहार के जरिए बढ़ते ऑनलाइन खतरों से निपटने में मदद मिली.

WhatsApp वेब अकाउंट रेंटिंग स्कैम पर I4C ने जारी की एडवाइजरी: एडवाइजरी में बताया गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ अकाउंट ऐसे विज्ञापन चला रहे हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि यूजर्स अपना WhatsApp अकाउंट लिंक करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं. लेकिन यह एक साइबर ठगी है, जिसमें यूजर्स को QR कोड स्कैन करवाकर उनके WhatsApp वेब की एक्सेस ले ली जाती है. ठगी करने वाले इन अकाउंट्स का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों, फ्रॉड, स्पैम और अन्य साइबर अपराधों में करते हैं. स्कैम को वैध दिखाने के लिए मल्टी-लेवल कमीशन स्कीम भी बताई जाती है, जिसमें रेफरल इनवाइट्स पर 2% से 10% तक कमीशन का लालच दिया जाता है. एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि WhatsApp अकाउंट किराए पर देना गंभीर अपराध है. साथ ही APK इंस्टॉल न करने, फर्जी Meta Ads से बचने और Linked Devices की नियमित जांच करने की सलाह दी गई है.

'डिजिटल ठगी' को लेकर सरकार अलर्ट, I4C ने अब तक 30 हजार करोड़ रुपये की रिकवरी
'डिजिटल ठगी' को लेकर सरकार अलर्ट, I4C ने अब तक 30 हजार करोड़ रुपये की रिकवरी (ETV Bharat)

मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे निवेश/क्रिप्टो फ्रॉड से सावधान: राष्ट्रीय साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (I4C) ने चेतावनी दी है कि शादी संबंधी प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को निवेश और क्रिप्टो ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. ठग नकली पहचान, एडिटेड फोटो और फर्जी जानकारी देकर भरोसा जीतते हैं. लगातार चैट, कॉल और वीडियो कॉल के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बनाकर वह पीड़ितों को नकली निवेश योजनाओं में पैसे लगाने के लिए उकसाते हैं. I4C ने कहा की इससे सावधान रहे और सबसे पहले पहचान की पुष्टि करें, निजी जानकारी साझा न करें और बिना जांच किसी को पैसा न भेजें.

10 जनवरी 2020 को I4C मुख्यालय का हुआ उद्घाटन: इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (CIS डिवीजन) के तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत की गई थी. इसका प्राथमिक उद्देश्य देशभर में साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना था. I4C का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना और साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना है. 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में I4C मुख्यालय का उद्घाटन हुआ और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया. एक स्थायी संस्थागत रूप देने और योजना चरण के दौरान 1 जुलाई 2024 से I4C को गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में नामित किया गया है.

ये भी पढ़ें:

  1. सफेदपोश अपराध और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम से कैसे बचें ?, जानिए राय
  2. नोएडा साइबर पुलिस की सतर्कता, कई लोगों को करोड़ों के नुकसान से बचाया
  3. 5000 फर्जी सिम और 25 मोबाइल के साथ साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, विदेश में करता था सप्लाई
  4. 'Digital Arrest' साइबर अपराधियों का नया हथियार, इसका शिकार होने पर बरतें ये सावधानियां

TAGGED:

MHA ALERT OVER DIGITAL ARREST
ALERT OVER DIGITAL ARREST
ONLINE FRAUD
DIGITAL ARREST IN INDIA
MHA ALERT OVER DIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.