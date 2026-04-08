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सरकारी दफ्तरों में बिजली की 'बेतहाशा खपत', करोड़ों के बिल का भुगतान, नगर निगम सबसे आगे

देवघर: जिले में बिजली की बढ़ती खपत अब सिर्फ निजी घरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकारी कार्यालय भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं. ताजा आंकड़े यह बताते हैं कि जिले के सरकारी दफ्तरों में बिजली का उपयोग इस कदर बढ़ गया है कि सालाना बिल करोड़ों की सीमा पार कर रहा है. यह स्थिति न सिर्फ खपत के पैमाने को दर्शाती है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है.

बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों द्वारा जमा किए गए बिजली बिल में सबसे बड़ा हिस्सा नगर निगम का रहा. नगर निगम कार्यालय ने अकेले 6 करोड़ 23 लाख रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया है, जो जिले में सर्वाधिक है. यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि सरकारी संस्थानों में बिजली का उपयोग किस स्तर तक पहुंच चुका है.

जानकारी देते कार्यपालक अभियंता (ETV BHARAT)

इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्थान आता है, जहां से लगभग 80 लाख रुपये का बिजली बिल जमा किया गया. वहीं उपायुक्त कार्यालय ने करीब 10 लाख रुपये, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय ने 4 लाख रुपये और सिविल कोर्ट ने लगभग 6 लाख रुपये बिजली बिल के रूप में भुगतान किए हैं. ये आंकड़े सरकारी तंत्र में बिजली की खपत के व्यापक स्वरूप को उजागर करते हैं.