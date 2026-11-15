देवरिया में 16 नवंबर को बंद नहीं रहेंगे सरकारी दफ्तर, सिर्फ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में रहेगी छुट्टी
जिलाधिकारी ने कहा- पत्र पूरी तरह फेक है. अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:24 PM IST
देवरिया : सोशल मीडिया पर रविवार को एक पत्र तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दावा किया गया था कि 16 नवंबर को जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यह पत्र देखते ही देखते व्हाट्सएप ग्रुपों, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया. लोग एक-दूसरे को यह पत्र भेजकर पूछने लगे कि क्या सच में कल सभी कार्यालय बंद रहेंगे?
इस वायरल पत्र के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि यह पत्र पूरी तरह फेक है. उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी शरारती तत्व ने यह फर्जी पत्र बनाया है और लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किया है.
जिलाधिकारी ने साफ-साफ बताया कि 16 नवंबर को सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. सभी कार्यालयों में सामान्य रूप से कामकाज होगा. किसी भी कार्यालय में अवकाश घोषित नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को केवल विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. इसके अलावा कोई भी सरकारी कार्यालय बंद नहीं रहेगा. इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और फर्जी पत्र को सच न मानें.
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी सरकारी आदेश या पत्र को बिना जांचे-परखे आगे न बढ़ाएं. अगर कोई पत्र संदिग्ध लगे तो जिला प्रशासन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या कार्यालय से पुष्टि जरूर करें. अफवाह फैलाने से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है.
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