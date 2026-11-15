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देवरिया में 16 नवंबर को बंद नहीं रहेंगे सरकारी दफ्तर, सिर्फ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में रहेगी छुट्टी

डीएम ने लेटर को बताया फर्जी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : सोशल मीडिया पर रविवार को एक पत्र तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दावा किया गया था कि 16 नवंबर को जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. यह पत्र देखते ही देखते व्हाट्सएप ग्रुपों, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया. लोग एक-दूसरे को यह पत्र भेजकर पूछने लगे कि क्या सच में कल सभी कार्यालय बंद रहेंगे?

इस वायरल पत्र के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि यह पत्र पूरी तरह फेक है. उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी शरारती तत्व ने यह फर्जी पत्र बनाया है और लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल किया है.