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प्रदेश में मिसाल बने झुंझुनू के दो गांव, जहां सपने बनते हैं हकीकत...हर घर से निकलते हैं अफसर

करीब 95 साल पहले रखीं नींव: जनहित एकता समिति के जाकिर झुंझुनूंवाला ने बताया कि इस बदलाव की नींव वर्ष 1931 में पड़ी, जब अंग्रेजी सेना में कार्यरत कैप्टन ताज मोहम्मद ने नूआं में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की. इस स्कूल ने शिक्षा का ऐसा दीपक तब जलाया, जब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बेहद सीमित थी. इसी विद्यालय ने आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी. आज वही विद्यालय क्षेत्र की शैक्षणिक धुरी बन चुका है. करीब 12 हजार की आबादी वाले नूआं गांव में वर्तमान में 400 लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं. गांव ने प्रदेश और देश को कई बड़े अधिकारी दिए. नूआं से अशफाक अहमद, लियाकत अली और जाकिर अहमद जैसे आईएएस अधिकारी निकले तो सेना में कर्नल इशरत अहमद, उनके पिता कर्नल जकी अहमद और भाई ब्रिगेडियर शाकिब हुसैन ने भी गांव का गौरव बढ़ाया. व्याख्याता नसीम बानो ने बताया कि नुआं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां केवल बेटों ने ही नहीं, बल्कि बेटियों और बहुओं ने भी शिक्षा के दम पर डॉक्टर, व्याख्याता और विभिन्न सरकारी सेवाओं में अपनी पहचान बनाई है.

झुंझुनू : शेखावाटी शिक्षा, सेना और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी अलग पहचान रखती है. इसी क्षेत्र के झुंझुनू जिले का नूआं और कृष्णियां का बास गांव आज पूरे प्रदेश में मिसाल बन गए हैं. 12 हजार की आबादी वाला नूआं ही नहीं, बल्कि महज 250 जनसंख्या का कृष्णियां का बास भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बने हुए हैं. इन दोनों गांवों की हर गली मोहल्ले से अफसर निकले हैं. यहां सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भरमार है. इसी कारण इन गांवों को अफसरों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. दोनों गांवों के कई लोग प्रशासन एवं पुलिस के साथ सेना, चिकित्सा, शिक्षा और वन जैसे महकमों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं. यह सबूत है कि सपनों की उड़ान के लिए बड़े शहर नहीं, बल्कि मजबूत शिक्षा और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है. इसी का नतीजा है कि आसपास के कई गांव में इसी दौड़ में शामिल हो गए. कभी साधारण ग्रामीण परिवेश वाले इन गांवों ने शिक्षा की बदौलत ऐसी पहचान बनाई कि आज यहां से निकले अधिकारी देशभर में अहम ओहदों पर हैं.

कम आबादी में ज्यादा अधिकारी होने का रिकॉर्ड: इसी तरह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र कृष्णियां बताते हैं कि क्षेत्र की सबसे अनोखी कहानी नूआं के निकट कृष्णियां का बास की है. महज 40 घर और लगभग 250 आबादी वाले इस छोटे से गांव ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो किसी बड़े शहर को भी हैरान कर सकती है. कृष्णियां का बास से अब तक दो आईएएस अधिकारी बने. इनमें पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव रहे 1985 बैच के आईएएस सतीश चंद्रा और आईएएस हरिश कृष्णियां शामिल हैं. गांव के रणवीर कृष्णियां 1989 बैच के आईपीएस हैं, जो डीजीपी रहे. आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत होकर आईजी बने उमेश कृष्णियां, डीआईजी प्रहलाद कृष्णियां, दो एएसपी, तीन एसडीएम, एक आईआरएस अधिकारी, दो कर्नल, एक डीएफओ, एक सीटीओ, छह डॉक्टर, आठ इंजीनियर, आठ प्रधानाचार्य सात व्याख्याता और शिक्षक सहित दर्जनों अधिकारी इसी गांव की मिट्टी से निकले हैं. रविंद्र कृष्णियां बताते हैं कि गांव में 71 सरकारी कर्मचारी हैं. इनमें 37 राजपत्रित अधिकारी हैं. इतनी कम आबादी में बड़ी संख्या में अधिकारी होना रिकॉर्ड जैसा है. इसकी सफलता की शुरुआत वर्ष 1966 में हुई, जब गांव के नोरंगराम कृष्णियां आरएएस अधिकारी बने. उनकी सफलता ने गांव के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की. इसके बाद एक-एक कर अधिकारी बनने का सिलसिला शुरू हुआ और आज लगभग हर घर से कोई न कोई सरकारी सेवा में है.

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भामाशाहों और समाजसेवियों का योगदान: नुआं निवासी नेकीराम पूनिया ने बताया कि इस क्षेत्र के विकास में भामाशाहों और समाजसेवियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. कैप्टन ताज मोहम्मद के बाद सेठ फूलचंद जालान समेत अनेक दानदाताओं ने विद्यालय भवन, अस्पताल, पेयजल सुविधाओं और अन्य सामाजिक संस्थानों के विकास में सहयोग देकर शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान किया. नूआं और कृष्णियां का बास की सफलता ने आसपास के टाई, पाटोदा, भारू, डिगाल सहित कई गांवों को भी प्रेरित किया. परिणामस्वरूप इन गांवों से भी बड़ी संख्या में युवा प्रशासनिक सेवाओं, सेना, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं. आज पूरा इलाका शिक्षा आधारित सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण बन चुका है.

शिक्षा को माना निवेश: यह कहानी सिर्फ दो गांवों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने शिक्षा को सबसे बड़ा निवेश माना. नूआं और कृष्णियां का बास आज पूरे प्रदेश को संदेश दे रहे हैं कि यदि गांव में अच्छी शिक्षा, सामाजिक सहयोग और मजबूत संकल्प हो तो छोटी आबादी भी देश को बड़े अधिकारी, सैनिक, डॉक्टर और शिक्षक दे सकती है. शेखावाटी के इन दोनों गांवों ने फिर साबित कर दिया कि जहां शिक्षा का दीप जलता है, वहां सफलता की रोशनी पीढ़ियों तक फैलती है.

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