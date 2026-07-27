UP में रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार दे रही 10 हजार की सब्सिडी; इन जिलों में शुरू योजना
प्रदेश के 07 जिले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली में यह शुरू होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 10:19 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश कई जिलों में रूफटॉप गार्डनिंग को लेकर नई शुरुआत की गई है. स्कीम के तहत सरकार की ओर से 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि लोग अपने छत पर गार्डनिंग कर सकें. इसमें सामान के साथ-साथ अन्य ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी, बरेली और वाराणसी जिलों का नाम इस योजना में शामिल है. यदि लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अपने छत पर गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो वह ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
क्या होती है रूफ टॉप गार्डेनिंग: इसका सामान्य अर्थ है कि अपनी छत या बालकनी में गमले में मनपसंद सब्जियां, फल-फूल लगाए जा सकते हैं. दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग बड़े पैमाने पर खेती कर लेते हैं.
शहर में रहने वाले लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर कम क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर खेती संभव नहीं है. ऐसे में लोग अपने छत पर ही खेती करते हैं. इसी के तहत उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का संचालन इस वर्ष से किया जाना है.
पहले चरण में प्रदेश के 07 जिले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली में यह शुरू होगा. इसके तहत रूफ टॉप गार्डेनिंग के लिए सरकार की ओर से 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इस किट के वितरण में बीज, पौधे, खाद सभी सामग्री शामिल होगी.
जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार राय ने बताया कि शहर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और केमिकल युक्त सब्जियां फल खाने के प्रति उत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत की गई है.
इस योजना में लाभार्थी को 10000 का किट दिया जाएगा. इसमें से 500 रुपए की रोपण सामग्री (बीज एवं पौध) अवशेष धनराशि 9500 में ग्रो-बैग्स (एचडीपीई-आयताकार एवं गोलाकार), स्प्रेयर, हजारा, खुर्पी, कोकोपिट, वर्मी कम्पोस्ट और नीम ऑयल पर व्यय किया जाएगा.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन: उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 500 लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रहता है, वह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकता है.
इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल dbt.uphorticulture.in के माध्यम से आवेदन करना होगा. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होगा और लाभार्थी का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
यह दस्तावेज जरूरी: इस योजना का लाभ पाने के लिए फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, नगर-निगम क्षेत्र में आवास स्थित होने का अभिलेख और कम से कम 100 वर्ग फीट खुला छत उपलब्ध होने का शपथ-पत्र देना होगा. आवेदक को छत की फोटो (जियोटैग युक्त) भी अपलोड करना होगा.
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