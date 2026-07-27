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UP में रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार दे रही 10 हजार की सब्सिडी; इन जिलों में शुरू योजना

UP में रूफटॉप गार्डनिंग के लिए सरकार दे रही 10 हजार की सब्सिडी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश कई जिलों में रूफटॉप गार्डनिंग को लेकर नई शुरुआत की गई है. स्कीम के तहत सरकार की ओर से 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि लोग अपने छत पर गार्डनिंग कर सकें. इसमें सामान के साथ-साथ अन्य ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी, बरेली और वाराणसी जिलों का नाम इस योजना में शामिल है. यदि लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अपने छत पर गार्डनिंग का शौक रखते हैं, तो वह ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार राय. (Video Credit: ETV Bharat) क्या होती है रूफ टॉप गार्डेनिंग: इसका सामान्य अर्थ है कि अपनी छत या बालकनी में गमले में मनपसंद सब्जियां, फल-फूल लगाए जा सकते हैं. दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग बड़े पैमाने पर खेती कर लेते हैं. शहर में रहने वाले लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर कम क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर खेती संभव नहीं है. ऐसे में लोग अपने छत पर ही खेती करते हैं. इसी के तहत उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का संचालन इस वर्ष से किया जाना है. पहले चरण में प्रदेश के 07 जिले लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली में यह शुरू होगा. इसके तहत रूफ टॉप गार्डेनिंग के लिए सरकार की ओर से 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इस किट के वितरण में बीज, पौधे, खाद सभी सामग्री शामिल होगी.