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खुश खबरी: अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की डेडलाइन बढ़ी, 5.57 लाख किसानों को फायदा

जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है. सरकार के इस निर्णय से 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

किसानों को बड़ा तोहफा: सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स, लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई, 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे. पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2026 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी. राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है.

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