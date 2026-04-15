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खुश खबरी: अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की डेडलाइन बढ़ी, 5.57 लाख किसानों को फायदा

राजस्थान सरकार ने खरीफ-2025 के ब्याजमुक्त फसली ऋण की अदायगी तिथि 15 मई 2026 तक बढ़ा दी है.

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक
मंत्री गौतम कुमार दक अधिकारियों की बैठक लेते हुए (Photo Courtesy- Gautam Kumar Dak)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 2:09 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है. सरकार के इस निर्णय से 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

किसानों को बड़ा तोहफा: सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स, लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई, 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे. पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2026 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी. राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है.

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शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील: दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाएजाने पर लगभग 5.57 लाख किसानों पर बकाया लगभग 2184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता. ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता, साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता. सहकारिता मंत्री ने किसानों से इस विस्तारित अवधि का लाभ प्राप्त करते हुए ऋणों को चुका कर शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील की है.

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