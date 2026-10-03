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कुशीनगर के अल्फाज को नेपाल सरकार ने किया सलाम, स्मृति चिह्न और धन्यवाद पत्र से किया सम्मानित, जानिए क्या है मामला

डीएम ने अल्फाज शेख को किया सम्मानित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर : नौ वर्षीय अल्फाज शेख की संवेदनशील पहल ने भारत-नेपाल के रिश्तों में इंसानियत की एक मिसाल पेश की है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही की तस्वीरें देखकर अल्फाज ने अपनी गुल्लक में करीब एक साल से जमा पूरी रकम आपदा पीड़ितों की मदद के लिए देने का फैसला किया था. अब नेपाल सरकार ने अल्फाज की इस पहल की सराहना करते हुए उसे स्मृति चिह्न और धन्यवाद पत्र भेजकर सम्मानित किया है. गांधी जयंती पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट में अल्फाज को सम्मानित किया.