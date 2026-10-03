कुशीनगर के अल्फाज को नेपाल सरकार ने किया सलाम, स्मृति चिह्न और धन्यवाद पत्र से किया सम्मानित, जानिए क्या है मामला
अल्फाज ने अपनी गुल्लक में जमा पूरी रकम नेपाल में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए देने का फैसला किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 7:43 PM IST
कुशीनगर : नौ वर्षीय अल्फाज शेख की संवेदनशील पहल ने भारत-नेपाल के रिश्तों में इंसानियत की एक मिसाल पेश की है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही की तस्वीरें देखकर अल्फाज ने अपनी गुल्लक में करीब एक साल से जमा पूरी रकम आपदा पीड़ितों की मदद के लिए देने का फैसला किया था. अब नेपाल सरकार ने अल्फाज की इस पहल की सराहना करते हुए उसे स्मृति चिह्न और धन्यवाद पत्र भेजकर सम्मानित किया है. गांधी जयंती पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्ट्रेट में अल्फाज को सम्मानित किया.
अल्फाज शेख पडरौना तहसील क्षेत्र के बेतिया गांव के रहने वाले हैं. अल्फाज ने अपने पिता बाबू खान के साथ तत्कालीन जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को पत्र भेजकर अपनी गुल्लक की रकम अधिकृत राहत कोष में जमा कराने का अनुरोध किया था. इसके बाद उसकी पहल की जानकारी सामने आई और यह मामला चर्चा में आया. अल्फाज की इस मानवीय पहल से प्रभावित होकर नेपाल सरकार की ओर से उसके लिए स्मृति चिह्न और धन्यवाद पत्र भेजा गया.
जिला आपदा विशेषज्ञ रवि प्रकाश राय ने बताया, 28 सितंबर को नेपाल सरकार की ओर से दूतावास के माध्यम से अल्फाज के लिए स्मृति चिह्न, धन्यवाद पत्र समेत तीन पुरस्कार जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे. गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने अल्फाज को कलेक्ट्रेट बुलाकर नेपाल सरकार की ओर से भेजा गया स्मृति चिह्न प्रदान किया.
सम्मान मिलने पर अल्फाज के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी. अल्फाज के पिता बाबू खान मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं. परिवार में चार बच्चे हैं और अल्फाज तीन भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर पर है. अल्फाज गांव के पास स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा सात में पढ़ता है. नेपाल में आई बाढ़ की भयावह तस्वीरों ने अल्फाज को भीतर तक प्रभावित किया था.
नुवाकोट जिले में त्रिशूली और ताड़ी नदी के संगम पर बसे देवीघाट में बाढ़ के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए थे. अचानक बाढ़ का अलर्ट जारी होने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे. बाढ़ के पानी और मलबे से कस्बे के बड़े हिस्से में भारी तबाही हुई और मकान-दुकानों समेत बड़ी मात्रा में संपत्ति प्रभावित हुई. इन्हीं तस्वीरों को देखकर अल्फाज ने अपनी छोटी-सी बचत नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित करने का फैसला किया था.
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