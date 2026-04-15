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पलामू में औधोगिक विकास के रास्ते को खोलेगा चियांकी एयरपोर्ट! जानिए कहां फंसा है उड़ान को लेकर पेंच

पलामू: जिले में औद्योगिक विकास के रास्ते को चियांकी एयरपोर्ट खोलेगा. चियांकी एयरपोर्ट से उड़ान को शुरू करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. दरअसल पलामू में औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. पलामू से बड़े शहरों के कनेक्टिविटी को लेकर औद्योगिक घराने लगातार सवाल उठाते रहे हैं.

पलामू से औद्योगिक घरानों का दूर होना

पलामू से झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर, उत्तरप्रदेश के वाराणसी से 266 किलोमीटर, बिहार के गया से 162 किलोमीटर की दूरी है. सभी जगह से सड़क मार्ग से सफर करने में काफी समय लगता है. तीनों जगह उड़ान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पलामू के इलाके में पहुंचा जा सकता है. पलामू के इलाके में पहुंचकर वापस लौटना करीब 8 से 10 घंटे का सफर होगा. इसी चुनौती को देखते हुए औद्योगिक घराने के लोग पलामू में पहुंचने से हिचकते हैं.

चियांकी एयरपोर्ट के शुरू होने बाद जागेगी उम्मीद

चियांकी हवाई अड्डा से उड़ान शुरू होने के बाद पलामू के इलाके में औद्योगिक विकास की उम्मीद जागने लगेगी. हवाई अड्डा से नजदीकी एयरपोर्ट 40 से 45 मिनट की दूरी पर हो जाएगी. कोई भी व्यक्ति पलामू के इलाके में अपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए बैठक करके वापस आसानी से लौट सकता है.

उड़ान परियोजना के तहत शुरू हुआ है चियांकी एयरपोर्ट

चियांकी एयरपोर्ट को उड़ान परियोजना के तहत भारत सरकार ने लिया है. शुरू होने को लेकर कई बार लोकसभा में भी मामला उठ चुका है. सांसद विष्णुदयाल राम का कहना है कि उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर पत्र लिखकर जवाब मांगा लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है. मंत्रालय ने जमीन की उपलब्धता, मौसम और सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी हैं.