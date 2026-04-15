ETV Bharat / state

पलामू में औधोगिक विकास के रास्ते को खोलेगा चियांकी एयरपोर्ट! जानिए कहां फंसा है उड़ान को लेकर पेंच

पलामू में औधोगिक विकास के रास्ते को खोलने के लिए चियांकी एयरपोर्ट को उड़ान परियोजना के तहत भारत सरकार इसे शुरू करना चाहती है.

Chianki Airport, Palamu
चियांकी एयरपोर्ट, पलामू (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 11:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले में औद्योगिक विकास के रास्ते को चियांकी एयरपोर्ट खोलेगा. चियांकी एयरपोर्ट से उड़ान को शुरू करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. दरअसल पलामू में औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. पलामू से बड़े शहरों के कनेक्टिविटी को लेकर औद्योगिक घराने लगातार सवाल उठाते रहे हैं.

पलामू से औद्योगिक घरानों का दूर होना

पलामू से झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर, उत्तरप्रदेश के वाराणसी से 266 किलोमीटर, बिहार के गया से 162 किलोमीटर की दूरी है. सभी जगह से सड़क मार्ग से सफर करने में काफी समय लगता है. तीनों जगह उड़ान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पलामू के इलाके में पहुंचा जा सकता है. पलामू के इलाके में पहुंचकर वापस लौटना करीब 8 से 10 घंटे का सफर होगा. इसी चुनौती को देखते हुए औद्योगिक घराने के लोग पलामू में पहुंचने से हिचकते हैं.

चियांकी एयरपोर्ट के शुरू होने बाद जागेगी उम्मीद

चियांकी हवाई अड्डा से उड़ान शुरू होने के बाद पलामू के इलाके में औद्योगिक विकास की उम्मीद जागने लगेगी. हवाई अड्डा से नजदीकी एयरपोर्ट 40 से 45 मिनट की दूरी पर हो जाएगी. कोई भी व्यक्ति पलामू के इलाके में अपने प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए बैठक करके वापस आसानी से लौट सकता है.

उड़ान परियोजना के तहत शुरू हुआ है चियांकी एयरपोर्ट

चियांकी एयरपोर्ट को उड़ान परियोजना के तहत भारत सरकार ने लिया है. शुरू होने को लेकर कई बार लोकसभा में भी मामला उठ चुका है. सांसद विष्णुदयाल राम का कहना है कि उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर पत्र लिखकर जवाब मांगा लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है. मंत्रालय ने जमीन की उपलब्धता, मौसम और सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी हैं.

चियांकी एयरपोर्ट से पलामू के इलाके की तस्वीर बदल सकती है. उड़ान शुरू होने के बाद कई औद्योगिक घराने अपने प्रोजेक्ट को लेकर इस इलाके में पहुंच सकते है. उड़ान को लेकर राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है लेकिन यह जवाब भेजा नहीं जा रहा है. राज्य सरकार के मुखिया चाहते हैं की उड़ान शुरू हो लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उदासीनता अपनाई जा रही है. चियांकी एयरपोर्ट उड़ान प्रोजेक्ट के तहत चयनित है: विष्णुदयाल राम, सांसद, पलामू

70 के दशक में बना था हवाई अड्डा

चियांकी एयरपोर्ट 70 के दशक में बनाया गया था. 90 के दशक में पलामू के इलाके में भीषण अकाल हुआ था. देश के तत्कलीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अकाल के दौरान पलामू का दौरा किया था. उस दौरान एयरपोर्ट का 48 घंटे के अंदर जीर्णोद्धार किया गया था. एयरपोर्ट ने अकाल के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

पलायन के लिए चर्चित रहा है पलामू जिला

दरअसल, पलामू का इलाका पूरे देश भर में पलायन के लिए चर्चित रहा है. हजारों की संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. उड़ान शुरू होने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना होगी और पलामू में पलायन जैसे समस्या पर काबू पाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

फ्लाइट से जाने का है प्लान? रुकिए! सरकार ने एयरपोर्ट चार्जेस में की 25% की कटौती, जानें आपको क्या फायदा?

PM मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर कहा, ये नौजवानों के भविष्य को उड़ान देगा

TAGGED:

LAUNCHED CHIYANKI AIRPORT IN PALAMU
चियांकी हवाई अड्डा पलामू
CHIYANKI AIRPORT UNDER UDAN SCHEME
पलामू में चियांकी एयरपोर्ट शुरू
CHIANKI AIRPORT IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.