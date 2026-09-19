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Special : फर्टिलाइजर बेचने व कालाबाजरी रोकने के लिए सरकार लेकर आई App, लेकिन किसानों को सुविधा के साथ दुविधा भी...

एप्लीकेशन लॉन्च करने का सही समय नहीं : भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा कलमंडा का कहना है कि एप्लीकेशन को उसे समय पर लॉन्च किया गया, तब किसानों को खाद की जरूरत है. ऐसे में एप्लीकेशन को ऑपरेट करना और समझना अभी किसानों के लिए मुश्किल है. उन्हें तत्काल खाद चाहिए, इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है. जबकि यह दिसंबर में किया जा सकता था, तब किसानों को खाद की आवश्यकता नहीं रहती है. किसानों को अगली खाद की आवश्यकता मई में पड़ती है, तब तक किसान इन चार से पांच माह में अच्छी तरह से समझ सकते थे.

व्यापारी को अटैचमेंट कैसे बेचे यह समस्या : फर्टिलाइजर विक्रेताओं को समस्या आ रही है कि उनके रेगुलर कस्टमर थे, वह उनसे दूर हो गए हैं. वह कहीं भी बुक कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर खाद किसानों को मिल रहा है. कंपनियां अपने अधिकृत विक्रेताओं और सभी फर्टिलाइजर के साथ अटैचमेंट दे रही हैं, जिन्हें किसानों को उपलब्ध यूरिया और डीएपी के साथ देना मजबूरी होता है. अब ऐप के जरिए किसान केवल यूरिया और डीएपी लेकर जा रहे हैं. सब्सीट्यूट के रूप में यूज करने वाले खाद भी नहीं लेकर जा रहे हैं. जबकि शेष एनपीके, पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट का स्टॉक दुकानों पर बढ़ रहा है. दूसरी तरफ उन पर स्टॉकिस्ट और कंपनियां इन्हें बेचने का दबाव बना रही हैं.

एप्लीकेशन अच्छी, लेकिन काफी कमियां : बारां जिले में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष अमृत छजावा का कहना है कि भारत सरकार एप्लीकेशन को लाकर अच्छा किया है. हम इस ऐप का समर्थन करते हैं, लेकिन एक तो यह सही समय नहीं है. दूसरा इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर करना होगा. पर्टिकुलर बारां जिले की बात की जाए तो इससे खाद की कालाबाजारी पर रोक लग गई है. दूसरी तरफ किसानों को केवल तय मात्रा में खाद मिल रहा है, जिसे किसानों को अपनी जमीन पर डालना है. सरकार की तरफ से दी जा रही यूरिया और डीएपी की मात्रा जमीन के अनुसार सही है. इसलिए जमीन की उर्वरा शक्ति को हो रहा नुकसान भी बचेगा.

व्यापारी शिवम खंडेलवाल का कहना है कि किसानों को बुक करना नहीं आ रहा है तो हम उनको खाद बुक कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या भी छोटे किसानों को आ रही है, लेकिन बड़े किसान अपने आप बुक कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं. जबकि सुविधा काफी अच्छी मिल गई है. वह जिले में किसी भी दुकान से खाद खरीद सकते हैं. वहां पर स्टॉक है या नहीं, यह भी देख सकते हैं.

जमीन की मात्रा के अनुसार खाद मिल रहा है. किसान के जमीन का छूटे हुए हिस्से को जोड़ भी सकता है. ऐप से खाद खरीदने पर बिल भी उपलब्ध कराया जा रहा है. क्यूआर कोड के जरिए वह अपनी खाद को ले सकता है. किसानों को कुछ दुविधा आ रही है, हमने उसके संबंध में आगे लिखा है, लेकिन अधिकांश में स्थानीय स्तर पर ही किसान परेशान हो रहे हैं. संयुक्त निदेशक शर्मा का कहना है कि कोटा जिले में 27 अगस्त को यह ऐप लॉन्च हो गया. इसके बाद एक लाख से ज्यादा किसानों ने अपने स्लॉट बुक किए हैं. 8800 मीट्रिक टन यूरिया और करीब 23 मीट्रिक टन डीएपी किसानों लेकर जा चुके हैं.

एप्लीकेशन में स्लॉट बुक वाली खाद 48 घंटे में उठाना जरूरी : कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि किसान इसके जरिए कोटा जिले में बड़ी संख्या में खाद बुक भी कर रहे हैं. इस बुक की गई खाद के स्लॉट पर ही दुकानों पर पहुंच कर लेकर भी जा रहे हैं. एप्लीकेशन काफी अच्छी है. इसमें किसानों को हर तरह की सुविधा मिल रही है. किसान फार्मर आईडी और आधार नम्बर दोनों के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. उसकी जमीन ऐप में ऑटोफैच हो गई है.

उनके अनुसार ऐप के जरिए खाद का उपयोग भी सीमित होगा. किसान संगठनों से जुड़े लोग भी इस एप्लीकेशन को सही बता रहे हैं, कुछ लोग विरोध पर भी उतरे हुए हैं. किसानों का कहना है कि इस एप्लीकेशन में कुछ गलतियां और त्रुटियां हैं. जिनमें दुरुस्त कर इन्हें लागू किया जा सकता है.

कोटा: भारत सरकार ने देश के कई राज्यों के साथ राजस्थान में भी किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल (FFFS) एप्लीकेशन लॉन्च की है. यह एप्लीकेशन सरकार ने राजस्थान में भी लागू कर दी है. किसान इस एप्लीकेशन को जी का जंजाल बता रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापारी भी इससे परेशान हैं. जबकि सरकारी अधिकारी इस एप्लीकेशन को कालाबाजारी रोकने और किसानों को पर्याप्त व सही समय पर खाद उपलब्ध कराने वाली एप्लीकेशन बता रहे हैं.

मंदिर माफी की जमीन : मंदिर माफी की जमीन पर पुजारी का नाम नहीं है, यह जमीन भगवान के नाम पर है. कागजातों में भी भगवान के नाम पर है, इसीलिए एप्लीकेशन में किसान को समस्या आ रही है. हालांकि, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि किसान मंदिर माफी जमीन को ऐप के जरिए ही जोड़ सकता है और खाद ले सकता है. कोई परेशानी नहीं है.

कई हिस्सेदार, लेकिन एक कर रहा खेती : एक जमीन में कई हिस्सेदारी हो चुके हैं, इनमें बहन व बेटियों के नाम भी जुड़ गए हैं. जबकि खेती एक ही व्यक्ति कर रहा है, अन्य नहीं कर रहे हैं. ऐसे में एप्लीकेशन के जरिए केवल उसके नाम जमीन के हिस्से का ही खाद मिल रहा है.

जमीन पर हिस्से हो गए, कागज में एक : कुछ जगह पर ऐसा है कि जमीन हिस्सों में बंट गई है, लेकिन कागजों में नहीं बांटी गई है. वहां भी किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के जरिए एक ही व्यक्ति को ज्यादा खाद मिल रहा है, शेष खाद खरीदने से प्रभावित हो रहे हैं.

खाद का रखा हुआ स्टॉक (ETV Bharat Kota)

सम्मान निधि का चक्कर : देश व राजस्थान में किसानों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर 9 हजार रुपए सालाना मिल रहे हैं. इसीलिए कृषि जोतों को अलग-अलग हिस्सों में बांट लिया है. इनमें बहन-बेटियों का हिस्सा भी हुआ है, उन्हें भी यह राशि मिल रही है. ऐसे में भू-स्वामी बढ़ गए है. अब खाद की समस्या आ रही है.

खेत मालिक ने ले लिया : खेत मालिक बड़ी संख्या में बटाईदारों को अपनी जमीन लीज पर दे देते हैं. जिस पर खेती भी बटाईदार ही करते हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक खेत मालिक के पास ही रहता है. ऐसे में बड़ी संख्या में खेत मालिकों ने खाद भी अपने नाम बुक कर लिया और ले लिया है. जबकि बटाईदार को खाद नहीं मिला है, अब बटाईदार उसके लिए परेशान हो रहे.

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खाद की मात्र निर्धारित : किसानों को ऐप के जरिए निर्धारित मात्रा में ही खाद दिया जा रहा है, जबकि किसान उससे ज्यादा उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए प्रति बीघा केवल 30 से 40 किलो ही यूरिया दिया जा रहा है. इसके अलावा डीएपी, पोटाश और एनपीके 40 किलो मिल रहा है, लेकिन किसान केवल यूरिया और डीएपी ही खरीद रहे हैं. इसीलिए किसानों को यह खाद कम लग रहा है. जबकि किसान यूरिया व डीएपी पूरा कट्टा जा रहा है.

कम जानकार व ओटीपी की समस्या, नेटवर्क एरर : भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूप नारायण यादव का कहना है कि किसानों के सामने एक समस्या इसमें खड़ी हो गई है कि वह थोड़े कम पढ़े लिखे हैं. एप्लीकेशन का उपयोग कम जानते हैं. ऐसे किसानों को ई-मित्र के जरिए स्लॉट बुक करना पड़ रहा है, जहां पर हर बार 50 रुपए देने पड़ रहे हैं. कई किसानों की जमीन के अलग-अलग खसरे हैं या अलग-अलग भाइयों या बहनों के नाम जुड़े हैं. ऐसे में हर बार में उन्हें उनसे ओटीपी लेना पड़ता है. यह समस्या काफी बड़ी उनके लिए हो गई है. जब खाद लेने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं तो नेटवर्क में दिक्कत आने पर ओटीपी नहीं आ रहा है. ऐसे में खाद भी नहीं मिल रही है.

केस 1 : कोटा जिले के कनवास इलाके के झालरा निवासी मोहनलाल चौधरी व अन्य ने एप्लीकेशन के जरिए खाद का स्लॉट बुक किया था, आसपास खाद नहीं मिला तो 60 किलोमीटर दूर कोटा का बुक हुआ. कोटा में भामाशाह मंडी के सामने फर्टिलाइजर की दुकान पर किसानों के साथ दुकान पर खाद लेने पहुंचे. मोहनलाल चौधरी का कहना है कि दुकान पर कह दिया कि स्लॉट बुक करवाते हैं, यह बंद हो गया है.

उन्होंने मना कर दिया कि इस एफएफएफएस एप्लीकेशन से काम नहीं होगा, जबकि हम किराया लगाकर व्हीकल भी लेकर पहुंच गए थे. हमारे बुक किए गए स्टॉल का टाइम यानि 48 घंटे का समय भी निकल गया. हमने पुराने तरीके से खाद खरीदने की कोशिश की, तब मना कर दिया कि एफएफएफएस ऐप ही मिलेगा. अब बुक करवाने जा रहे हैं, इस दौरान दो बार बुक करवाने के लिए 50-50 रुपए की राशि भी हर किसान को देनी पड़ी है.

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केस 2 : बारां जिले के कलमंडा में मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज छोटे की मंदिर माफी की 138 बीघा जमीन है. निर्मल शर्मा व उनके परिवार के सभी लोग इस पर जमीन खेती करते हैं. वह मंदिर के पुजारी भी हैं. पुरानी नकल में नाम पिता, चाचा और दादी का था, लेकिन अब उनके बाद हिस्से हो गए. जिनमें परिवार जनों व उनका नाम नहीं आया है. ऐसे खाद खरीदने में समस्या आ रही है. ऐसा उनके साथ नहीं अन्य के साथ भी हो रहा है. नाम जुड़वाने के लिए समस्या ज्यादा और भी ज्यादा है.

केस 3 : सांगोद के देवली माझी निवासी कृष्ण मुरारी नागर का कहना है कि उन्होंने कोटा के एक शॉप पर 19 कट्टे यूरिया बुक कराया था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया और कहा गया कि अटैचमेंट मिलेगा. जिसमें 10 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) खरीदने के लिए कहा गया था. कृष्ण मुरारी का कहना है कि मना करने पर हमारा स्लॉट कैंसिल कर दिया गया है, अब दूसरी जगह से खाद के लिए स्लॉट बुक किया है. जबकि ऐप में बिना अटैचमेंट के ही दिया जाना है. ऐसा ही दसलाना निवासी कन्हैयालाल मालव के साथ भी हुआ है. उनके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया, इसके चलते उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा और खाद नहीं मिला.

केस 4 : श्री गोपाल जी मंदिर रामपुरा की हिस्से की जमीन देवली अरब एरिया में स्थित है. इस जमीन के लिए खाद लेने पहुंचे दिनेश ने धान मंडी के नजदीक स्थित दुकान पर ही जमीन को अपने आधार के जरिए अपडेट कर लिया है. इसके बाद उन्होंने अपनी जमीन पर खाद भी मिल गया है.

ऐप से यह हो रहा है फायदा :

इस एप्लीकेशन में प्रदेश के सभी जिले की सभी दुकान आ रही है. किसान अपनी इच्छा से किसी भी दुकान को चुन सकता है. हालांकि, वह जिले के बाहर दुकान को नहीं चुन सकता है.

दुकानों पर मौजूद डीएपी, यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर का पूरा रिकॉर्ड भी इस एप्लीकेशन पर आ जाता है. स्टॉक अवेलेबल भी नजर आ जाता है.

ऐप में फेस आईडी का भी ऑप्शन है, अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर नहीं जान रहा है, तो भी वह फेस आईडी के जरिए कर सकता है.

कौन-कैसे ले सकता है ऐप से खाद : पहले ऑप्शन में किसान खुद अपने लिए खाद खरीद सकता है. इसमें तीन तरह से किसान खाद खरीद सकता है. रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर वह अपने खसरे को जोड़ सकता है.

दूसरे ऑप्शन में किसान मालिक नहीं होने पर भी खाद ले सकता है, जिसमें 6 तरह से खाद खरीद सकते हैं. इनमें केवल उन्हें ऐप के जरिए ही खेत के खसरे जोड़ने हैं. जिसमें आधार कार्ड या फार्मर आईडी के जरिए ऐप पर लॉगिन करना होगा और बाद में खसरे में जोड़ सकते हैं. जिसके लिए किसानों को उसे जमीन रेवेन्यू विलेज और खसरा नंबर दर्ज करना होगा.