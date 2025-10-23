ETV Bharat / state

सरकार ने अलवर में चिड़ियाघर प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को दी मंजूरी, पर्यटक नजदीक से देख सकेंगे लायन

अलवर में जल्द बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण शुरू किया जाएगा. ये अगले साल से शुरू हो सकता है.

अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुड्डा
अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुड्डा (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 11:14 AM IST

अलवर : शहर के कटीघाटी क्षेत्र में तैयार होने वाले चिड़ियाघर को सरकार की हरी झंडी मिल गई है. राज्य सरकार ने चिड़ियाघर प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है. 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बनने वाले बायोलॉजिकल पार्क में विभिन्न प्रजाजियों के सैकड़ों जानवर रह सकेंगे, जिनमें शेर, चीतल, बारहसिंघा, कई प्रजातियों के गिद्ध समेत कोबरा, पायथन आदि देखने को ​मिलेंगे. यहां पर्यटकों को लायन सफारी की सुविधा भी मिल सकेगी. यह सफारी अलवर शहर के समीप सरिस्का के अलवर बफर जोन की टाइगर सफारी के बाद दूसरा प्वाइंट होगा. इस बायोजिकल पार्क का निर्माण अगले वर्ष 2026 में होगा और तीन चरणों में यह पूरा होगा.

अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुड्डा ने बताया कि अलवर शहर में कटीघाटी क्षेत्र में बनने वाले बायोजिकल पार्क के मास्टर प्लान को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है. अब इस मास्टर प्लान को अनुमति के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजा जाएगा. वहां से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण शुरू किया जाएगा. उम्मीद है कि अगले वर्ष 2026 में शुरू हो जाएगा और यह तीन चरण में पूरा होगा. उन्होंने बताया कि 100 हेक्टेयर भूमि पर बायोलॉजिकल पार्क तैयार किया जाएगा, जिसके एक हिस्से में चिड़ियाघर एवं दूसरे भाग में लायन सफारी की सुविधा होगी.

अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुड्डा (ETV Bharat Alwar)

चिड़ियाघर में ये जानवर आएंगे : वन अधिकारियों के अनुसार चिड़ियाघर में सैकड़ों प्रकार के जानवर रहेंगे. इनमें कई दुर्लभ प्रजाति के भी होंगे. चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों में प्रमुख रूप से शेर, बारहसिंघा, काला हिरण, चीतल, जंगली सुअर, कछुआ, मगरमच्छ, लीजार्ड, सांप, इंडियन रॉक पायथन, कोबरा, बंगाली लोमड़ी, बंगाली लंगूर, भालू, सांभर, गिद्ध, बगुला सारस, ब्लेक हैडेड, पैंटेड स्टार्क सहित अन्य जंगली जानवर शामिल हैं. डीएफओ हुड्डा ने बताया कि इन वन्यजीवों को देश के विभिन्न पार्कों व चिड़ियाघरों से लाया जाएगा.

पर्यटकों को मिलेगी दो सफारी की सुविधा : चिड़ियाघर तैयार होने के बाद अलवर शहर के पास ही पर्यटकों को दो सफारी की सुविधा मिल सकेगी. इनमें एक चिड़ियाघर में लायन सफारी और दूसरी सरिस्का के अलवर बफर जोन में टाइगर सफारी की सुविधा होगी. लायन सफारी में पर्यटक शेर व अन्य वन्यजीवों को देख सकेंगे. यहां पर्यटक शेर को नजदीक से देख सकेंगे. इसके लिए चिड़ियाघर में एक कांच का कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें लायन को रखा जाएगा. पर्यटक इस कांच के कक्ष के पास जाकर शेर को बखूबी देख सकेंगे. अलवर बफर जोन की सफारी में पर्यटक टाइगर, पैंथर, सांभर, चीतल, मोर आदि जंगली जीव देख सकेंगे. इसके अलावा अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सफारी की व्यवस्था अलग है. यहां पर्यटकों को सैकड़ों प्रकार के वन्यजीव दिखाई देते हैं.

अलवर में एक ओर पर्यटन केन्द्र जुड़ेगा : अलवर जिला पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है. जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व, सिलीसेढ़ झील, प्राचीन किले, भूतिया किला भानगढ़, संग्रहालय, वेपन म्यूजियम, मूसी महारानी की छतरी, फतेहजंग की गुम्बद, भर्तृहरिधाम, ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अनेक पर्यटन केन्द्र हैं. अब अलवर शहर के पास बायोलॉजिकल पार्क बनने से अलवर जिले में एक ओर पर्यटन केन्द्र जुड़ जाएगा. अलवर जिले से भिवाड़ी, नीमराणा आदि औद्योगिक शहर अलग होने के बाद यहां की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन रह गया है. चिड़ियाघर बनने से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आएंगे, इससे जिले की अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिल सकेगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के नए स्रोत मिलेंगे.

