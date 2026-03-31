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LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग पर नये नियम; डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू, जानिये क्या बोले उपभोक्ता?

विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार का यह कदम इसलिए अहम था, क्योंकि इससे सिलेंडर की सप्लाई सही ग्राहकों को ही की जा सकती थी. यानी जो उपभोक्ता अपने अंगूठे या चेहरे का सत्यापन कराकर गैस बुक कराएंगे, उनके उपभोक्ता होने की बात सुनिश्चित होगी और उनकी जगह सिलेंडर किसी और को सप्लाई यानी डायवर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने में मदद मिलेगी.

15 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी घरेलू एलपीजी (एलपीजी) उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) पूरा करना जरूरी कर दिया. हालांकि, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17 मार्च को स्पष्ट किया कि यह कोई नया निर्देश नहीं है, बल्कि ग्राहकों को ई-केवाईसी पूरी करवाने के प्रयासों का हिस्सा है. सरकार ने साफ किया कि जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें भी सिलेंडर की सप्लाई होती रहेगी.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने पर कड़ाई से रोक लगा दी. इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है, वह अब किसी भी सरकारी तेल कंपनी से घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकता. इसके अलावा वह न तो अपना मौजूदा एलपीजी कनेक्शन बरकरार रख सकते हैं और न ही सिलेंडर रीफिल करा सकते हैं. इस नियम के तहत जिन लोगों के पास वर्तमान में पीएनजी और घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें अब अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर धारकों के लिए बुकिंग की समय सीमा में भी बदलाव किया. जहां पहले एक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन बाद ही बुक करने का नियम था, वहीं 9 मार्च से इस समय सीमा को शहरी क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर न्यूनतम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन कर दिया गया. यानी दो सिलेंडर की बुकिंग में कम से कम 25 दिन का अंतर अनिवार्य रखा गया. सरकार ने इसके जरिए गैस की जमाखोरी रोकने का प्रयास किया.

जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई. मुंबई में यह कीमत 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है. इसी तरह, कोलकाता में यह कीमत 1875.50 रुपये से बढ़कर 1990 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपये से बढ़कर 2043.50 रुपये हो गई.

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 7 मार्च से बढ़ोतरी कर दी गई है. देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपये की वृद्धि की गई, जिससे होटल, रेस्तरां और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर महंगाई का असर पड़ा.

बुलंदशहर : इस्राइल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है. देश में एलपीजी गैस संकट से निपटने के लिए सरकार लगातार नए नियम ला रही है. इनमें सत्यापन के आधार पर डिलीवरी से लेकर पीएनजी गैस कनेक्शन के आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने से जुड़ी कोशिशें जारी हैं.

केंद्र सरकार ने एलपीजी की समस्या से निपटने के लिए राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन) नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया. इसके जरिए सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस कनेक्शन (पीएनजी) और बायो सीएनजी गैस नेटवर्क पर शिफ्ट करने पर जोर दिया है.



दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी लंबित कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. केंद्र और राज्य सरकारों को मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है. साथ ही सरकारी दफ्तरों, कॉलोनियों और कैंटीनों को भी पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि एलपीजी की खपत कम हो सके. इसी कड़ी में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं से एलपीजी के स्थान पर पीएनजी का उपयोग करने का अनुरोध किया गया.

18 मार्च 2026 : वाणिज्यिक एलपीजी सप्लाई बढ़ी, पीएनजी कनेक्शन जोड़ने की शर्त



केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति की कमी के मद्देनजर मुश्किल में पड़े होटल-रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत दी. केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की पेशकश की, जिससे उनका कुल आवंटन पहले के 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया.



20 मार्च 2026 : डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को किया गया अनिवार्य



एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी को लेकर सरकार ने ओटीपी-आधारित 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (डीएसी) सिस्टम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया. इस नियम के तहत जब उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करते हैं, तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम कोड भेजा जाता है. सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय उपभोक्ता को यह कोड डिलीवरी कर्मी को बताना होगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि कम से कम 80% एलपीजी डिलीवरी में इस ओटीपी सिस्टम के जरिए की जाएं. कई एजेंसियों ने इस व्यवस्था को पहले से ही शुरू कर दिया था और इसके जरिए सिलेंडर की डिलीवरी 15 मार्च 2026 के 72% से बढ़कर 17 मार्च तक 81% हो गई.



सरकार ने नियम बनाया कि अगर किसी वजह से ग्राहक के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है तो ग्राहक अपनी पहचान के रूप में अपना आधार कार्ड दिखाकर भी अपना सिलेंडर ले सकते हैं. इसके साथ ही नियम बनाया गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर इस सिस्टम का पालन नहीं करते हैं और बिना कोड के सिलेंडर दे देते हैं तो डिजिटल सिस्टम में वह सिलेंडर एजेंसी के स्टॉक में ही पड़े हुए दिखाई देंगे. इससे घरेलू गैस के कमर्शियल या ब्लैक मार्केट में जाने की तुरंत पहचान हो सकेगी.





केरोसीन से राहत देने की तैयारी



गैस की किल्लत के बीच पूर्ति विभाग लोगों को केरोसीन से राहत देने की तैयारी कर रहा है. डीएसओ ने पूर्ति निरीक्षकों से डीलरों की पड़ताल कर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं. इस समय केरोसिन का एक ही लाइसेंस हैं, लेकिन वह भी संचालित नहीं हो रहा है. लाइसेंस संचालक से संपर्क किया गया है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. आगे शासन व विभाग से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसका पालन किया जाएगा.





कालाबाजारी करने वालों पर नजर, कई लोग रडार पर



सामान्य गैस कनेक्शनों के साथ ही अब उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली रसोई गैस की कालाबाजारी के मामले सामने आये हैं. जिला पूर्ति विभाग अब तक तीन गैस एजेंसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुका है.





एजेंसी पर मिलीं देवी, रामवती और कलावती ने बताया कि उनका उज्ज्वला कनेक्शन है, पिछले एक वर्ष में दो से तीन बार ही सिलेंडर लिया है. उन्होंने बताया कि एजेंसी के लोगों ने बताया कि सिलेंडर भेजा जा चुका है. जिसके बाद महिलाओं ने सिलेंडर न मिलने पर नाराजगी जताई. उपभोक्ता रविंद्र और प्रकाश ने बताया कि वह पिछले चार से पांच दिन से लगातार एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं. बावजूद इसके सिलेंडर नहीं मिल रहा.



सिलेंडर की आधी रह गई सप्लाई : जिले में 1035081 गैस कनेक्शन हैं. इनमें 6,49,975 घरेलू और 3,85,106 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन शामिल हैं. आपूर्ति विभाग के अनुसार, गैस की कमी से पहले जिले में रोजाना 40 से 45 हजार सिलेंडर की सप्लाई होती थी, लेकिन अब यह 20 से 22 हजार सिलेंडर तक रह गई है. 50 हजार से अधिक कनेक्शन ई-केवाईसी न कराने पर ब्लॉक हो गए हैं. इनको शुरू करवाने के लिए भी लोग एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं.

पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि बुलंदशहर में जिन उपभोक्ता ने 9 महीने से गैस नहीं ली है, उनकी केवाईसी करने की व्यवस्था की गई है. यदि कोई भी व्यक्ति 9 महीने से रिफिल नहीं ले रहा है, वह उपभोक्ता या तो किसी भी कंपनी का एप डाउनलोड करके या अपनी एजेंसी या तेल कंपनी के पास जाकर रिक्वेस्ट डाल देगा और केवाईसी हो जाएगी. नेक्स्ट डे इसकी बुकिंग हो जाएगी.

बुकिंग करने की व्यवस्था 21 दिन से 25 दिन सरकार ने की है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था 45 दिन की गई है. उपभोक्ताओं को जरूरत के हिसाब से गैस दी जा रही है. केवाईसी के लिए एक अलग से काउंटर भी लगाया गया है, जिससे केवाईसी की जा सकती है. खुर्जा में कमर्शियल गैस की एजेंसी थी भारत पेट्रोल की. वहां पर रिफिलिंग का काम किया जा रहा था. वहां से भारी संख्या में रिफिलिंग सिलेंडर भी पकड़े गए थे, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई थी.

उन्होंने बताया कि हम लोग जनपद बुलंदशहर में सभी तहसीलों व एसडीएम को नेतृत्व में अन्य लोगों की टीम बनी हुई है, वह लगातार छापेमारी कर रही है. जगह-जगह छापेमारी की गई है. जिसमें तीन एफआईआर भी दर्ज की गई हैं. इसके अलावा टीम जनपद बुलंदशहर में जगह-जगह जाकर खुद चेकिंग कर ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करें. मुख्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, कंजूमर का गैस कनेक्शन के कागज आधार से केवाईसी हो जाएगी. आईओएस ने कहा कि जनपद बुलंदशहर में गैस की कोई कमी नहीं है. सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में हैं. अभी तक 48 घंटे रिफिलिंग हो रही है. कमर्शियल सिलेंडरों की खपत को सरकार ने बढ़ा दिया है. पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता अपनी नंबर का इंतजार करें. आसानी से उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मिलेंगे.





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