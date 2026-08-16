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जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का नया प्रस्ताव, 17 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी की मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक और पहल की गई है. आंदोलनरत छात्रों को 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है.

प्रशासनिक अधिकारियों का आंदोलन स्थल पर दौरा

गौरतलब है कि आज एसडीएम कुमार रजत और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे. अधिकारियों ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की. इस दौरान छात्रों की मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने छात्रों को सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव की जानकारी दी.

प्रशासन की ओर से छात्रों को बताया गया कि 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है. साथ ही छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि बातचीत के जरिए छात्रों की मांगों को समझते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.

संवाद के लिए प्रशासन तैयार

एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि प्रशासन छात्रों के साथ संवाद के लिए तैयार है. बातचीत के माध्यम से ही सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है.

लंबे समय से जारी आंदोलन और छात्रों की मांगें