जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का नया प्रस्ताव, 17 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया
जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का नया प्रस्ताव सामने आया है. 17 अगस्त को छात्रों को आमंत्रित वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है.
Published : August 16, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी की मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक और पहल की गई है. आंदोलनरत छात्रों को 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है.
प्रशासनिक अधिकारियों का आंदोलन स्थल पर दौरा
गौरतलब है कि आज एसडीएम कुमार रजत और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार आंदोलन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे. अधिकारियों ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की. इस दौरान छात्रों की मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने छात्रों को सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव की जानकारी दी.
प्रशासन की ओर से छात्रों को बताया गया कि 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है. साथ ही छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है. प्रशासन की कोशिश है कि बातचीत के जरिए छात्रों की मांगों को समझते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
संवाद के लिए प्रशासन तैयार
एसडीएम कुमार रजत ने कहा कि प्रशासन छात्रों के साथ संवाद के लिए तैयार है. बातचीत के माध्यम से ही सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है.
लंबे समय से जारी आंदोलन और छात्रों की मांगें
दरअसल, जेपीएससी-जेएसएससी से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी आंदोलन के दौरान छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं. छात्रों की ओर से मामले में पारदर्शिता और जांच सहित कई मांगें उठाई जा रही हैं.
संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
ऐसे में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्रों से बातचीत करना और अगले दिन वार्ता के लिए आमंत्रित करना महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. अब छात्रों के रुख पर सभी की नजर है. यदि छात्र प्रस्तावित वार्ता में शामिल होते हैं तो सरकार और आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है.
17 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रस्तावित इस बातचीत को आंदोलन के बीच संवाद की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनती है और क्या इस बातचीत से लंबे समय से जारी गतिरोध को खत्म करने का रास्ता निकलता है.
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