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अलीगंज अग्निकांड: सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश, अगली सुनवाई 24 को

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिवेंदु पांडे ने कोर्ट से मांग की है कि अलीगंज अग्निकांड की जांच न्यायालय की निगरानी में किसी स्वतंत्र और गठित समिति से कराई जाए, ताकि हादसे के असली कारण सामने आ सकें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाई हो सके.

अलीगंज अग्निकांड मामले में मंगलवार को हुए सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार का जवाब मिलने के बाद ही याचिकाकर्ता अपना प्रतिउत्तर दाखिल कर सकेंगे. मामले की अगली सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी.

लखनऊ: अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसकी जांच और सरकारी कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लगातार नजरें बनाई हुई हैं.



सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में प्रभावी कार्रवाई कर रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से कुछ समय मांगा. इस पर कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया, साथ ही अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि विभिन्न विभागों से जानकारी जुटाकर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी बेहतर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले एसओपी भी प्रस्तुत की जाए.



इस जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के महानिदेशक, लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर आयुक्त, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी समेत कई विभागों और अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है.



आपको बता दें कि 22 जून को हुए अलीगंज भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुंचकर घटना का जाएजा लिया था और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही थी.

हालांकि, अब घटना को एक महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन एसआईटी ने सरकार को क्या रिपोर्ट सौंपी, क्या निष्कर्ष निकला और क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.



इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर आग लगी कैसे. हादसे की असली वजह आज भी रहस्य बनी हुई है. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक और किरायेदार समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया है. अब सभी की नजरें 24 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर है.

उस दिन हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार का जवाब, विभिन्न विभागों की रिपोर्ट और अग्नि सुरक्षा को लेकर तैयार की गई एसओपी पेश की जाएगी. इसके बाद अदालत तय करेगी कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएं और क्या स्वतंत्र निगरानी में जांच की जरूरत है या नहीं.

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