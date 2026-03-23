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भारत को 'हिंदू राष्ट्र' और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार, महाभारत के 'भीष्म' मुकेश खन्ना ने बुलंद की आवाज़

उन्होंने यहां बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. रामनगरी से जय हिंद हस्ताक्षर अभियान का प्रारंभ भी किया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह और राष्ट्रीय सचिव दीपक कुमार त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे.

अयोध्या: महाभारत टीवी सीरियल के भीष्म और टीवी के शक्तिमान अभिनेता मुकेश खन्ना ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर राम नगरी अयोध्या पहुंचे.

अभिनेता मुकेश खन्ना ने बताया कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का कायाकल्प हो गया है. अयोध्या पहले अच्छी सिटी नहीं मानी जाती थी. अभी बहुत कुछ होना बाकी है. मोदी जी की सरकार है, तभी यह सब कुछ हुआ है.

खन्ना ने कहाकि, "500 साल बाद जो हुआ, कांग्रेस की कभी मंशा नहीं थी. इन्होंने 60 साल में क्या किया है. कोर्ट का फैसला भी उनके कार्यकाल में आया, यह उनका सौभाग्य कहूंगा या कार्य कुशलता कहूंगा. आज राम मंदिर बना है, कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा. वहीं कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाइए."

वहीं मुकेश ने कहाकि, "कंधार से लेकर मलेशिया तक टुकड़े-टुकड़े हुए हैं. इसलिए पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करें, तब मैं कहूंगा कि प्रगति हुई है. सिर्फ एक-एक मंदिर बनने से कुछ नहीं होता. आज गायें क्यों कट रही हैं. सभी लोग गाय पालने की बात करते हैं. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए. राष्ट्रीय पशु शेर को बनाया गया है. वह अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन गाय स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती. गोशाला खोलने से बहुत कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार इसके लिए आगे आए. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद किसी के अंदर या ताकत नहीं होगी, कि कुछ कर सके."