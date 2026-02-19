ETV Bharat / state

बस्ती के हरदिया गांव में पानी की टंकी के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी !

हालांकि उन्होंने ये कहाकि फेक कार्य की वजह पानी की टंकी लीक होने लगी, इसलिए जनहित को देखते हुए उसे गिरवा दिया गया है और जल्द ही शासन से धन निर्गत होते ही नए पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा.

जल निगम के अधिशासी अभियंता ने कहा कि जो दूसरा बोर्ड लगा है, वो पानी की टंकी की मरम्मत का है. वर्ष 2020 में पानी की टंकी में खराबी आई, जिस वजह से 32 लाख रुपये उसे सही करने में खर्च हुआ है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर 10 साल में ही टंकी बनी फिर उसका लाखों खर्च कर मरम्मत किया गया, बावजूद इसके जल निगम के अधिकारियों ने क्यों ढाई करोड़ के पानी की टंकी को गिरवा दिया, तो इसका जवाब इंजीनियर साहब दे न सके.

बस्ती: बस्ती जनपद के सदर ब्लॉक क्षेत्र के हरदिया गांव में पानी की टंकी के नाम पर सरकार धन की बर्बादी दिखी है. इस मामले में मामले में अब जल निगम के अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद कैमरे के सामने आए हैं और पूरे मामले पर सफाई दी है.

बता दें कि गांव वालों के घर के बाहर नल तो है, लेकिन टोटी उल्टी लगी है. और तो और, करोड़ों की लागत वाली पानी की टंकी रातों-रात गायब हो गई है. बस्ती सदर ब्लॉक के हरदिया गांव में टंकी बन गई. लेकिन धरातल पर सन्नाटा है. हरदिया गांव में घुसते ही आपको 'उल्टी टोटी' दिखेगी.

ग्रामीण कहते हैं कि साहब, टोटी सीधी हो या उल्टी, पानी तो आता ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है.

गौर करें तो साल 2015-16 में निर्मल योजना के तहत सवा दो करोड़ रुपये खर्च हुए और टंकी बनी थी.

साल 2019-20, उसी जगह फिर से लाखों रुपये खर्च हुए और दूसरी टंकी कागजों में खड़ी करने की बात सामने आई. हैरानी की बात ये है कि आज वहां एक भी टंकी नहीं है. पुरानी वाली टंकी में मानक का ख्याल नहीं रखा गया, वो लीक होने लगी, तो सबूत मिटाने के लिए उसे रातों-रात जमींदोज कर दिया गया. और दूसरी वाली टंकी के साथ क्या हुआ, जनता हैरान है.

गांव वालों का कहना है कि अधिकारी आते हैं, बोर्ड टांगते हैं और चले जाते हैं. बाल्टी लेकर घंटों खड़े रहो, तब जाकर एक घूंट पानी नसीब होता है. यहां की जनता को सिर्फ 'डिजिटल बोर्ड' पिलाकर प्यास बुझाने को मजबूर किया जा रहा है. फिलहाल अधिशाषी अभियंता योगेंद्र प्रसाद ने सफाई तो दे दी है, मगर सिर्फ जवाब ही काफी नहीं है.