आगरा की निजी मेडिकल एजेंसी में मिलीं सरकारी दवाएं; विभाग ने जड़ा ताला, फिर होगी जांच

आगरा: औषधि विभाग ने फव्वारा स्थित एक मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा. दवाओं के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें कई दवाएं बिना बिल के मिलीं. साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) अस्पताल की दवाएं भी बरामद हुईं. औषधि विभाग ने दवाओं की जांच के लिए नमूने लिए हैं. विभाग ने वरदान मेडिकल एजेंसी सीज कर दी है. विभाग की टीम फिर से मेडिकल एजेंसी की जांच करेगी. इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.

सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश पर टीम ने गुरुवार को मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. यहां के संचालक पर नकली और सरकारी दवाओं के अवैध कारोबार की आशंका में यह कार्रवाई की गई है.

औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा और मैनपुरी के औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने दवाओं के रिकॉर्ड खंगाले. औषधि निरीक्षकों की टीम ने फव्वारा स्थित वरदान मेडिकल एजेंसी के संचालक अंकुर अग्रवाल की मौजूदगी में दवाओं का रिकॉर्ड खंगाला. इसमें मेडिकल एजेंसी में टीम को ईएसआई हॉस्पिटल की दवाओं से भरे 13 डिब्बे मिले हैं. यह एंटीबायोटिक दवाएं हैं. इनकी गिनती की तो 1300 टैबलेट मिली हैं.

दवाएं और इंजेक्शन नकली होने की आशंका: सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि ईएसआई हॉस्पिटल की दवाओं के बारे में मेडिकल एजेंसी के संचालक अंकुर अग्रवाल से पूछताछ की गई. अंकुर अग्रवाल यह नहीं बता पाया कि यह दवाएं कहां से आईं? सरकारी दवाओं के बैच नंबर से पता किया जाएगा कि किस अस्पताल की हैं.