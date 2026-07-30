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सुल्तानपुर में कूड़े के ढेर में मिलीं सरकार दवाइयां; वीडियो वायरल होने पर CMO ने बैठाई जांच

सुल्तानपुर में कूड़े के ढेर में मिलीं सरकार दवाइयां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: जिले के प्रतापपुर कमैचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में कूड़ेदान से सरकारी दवाएं मिलने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, अस्पताल परिसर के कूड़ेदान में माला-एन, छाया समेत कई सरकारी दवाएं पड़ी मिलीं. बताया जा रहा है कि इनमें से कई दवाओं की वैधता वर्ष 2027 और 2028 तक है. यानी वह दवाएं अभी भी उपयोग योग्य हैं.

ऐसे में इस्तेमाल योग्य सरकारी दवाओं का कचरे में मिलना दवा प्रबंधन और वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए CMO ने चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम गठित कर गुरुवार को मौके पर जांच करने के निर्देश दिए हैं.

जांच टीम अस्पताल परिसर का निरीक्षण करेगी, कूड़ेदान में मिली दवाओं की स्थिति का परीक्षण करेगी और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी.

CHC अधीक्षक डॉ. आरसी. यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह सफाईकर्मियों की लापरवाही से जुड़ा मामला लग रहा है. उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.