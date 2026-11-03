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राजस्थान में सभी MBBS की सरकारी सीट फुल, खाली प्राइवेट 136 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग

नीट यूजी की परीक्षा देकर आते विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा : नीट यूजी 2026 के परिणाम के आधार पर चल रही काउंसलिंग में स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड की घोषणा मंगलवार को की गई. जिसके तहत राजस्थान में स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग 16 नवंबर तक चलेगी. इस राउंड में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एक भी सीट नहीं है. जबकि प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीट्स ही खाली हैं. राजस्थान में 34 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4630 एमबीबीएस सीट हैं.