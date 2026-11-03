राजस्थान में सभी MBBS की सरकारी सीट फुल, खाली प्राइवेट 136 सीटों पर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग
विद्यार्थी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में 6 से 7 नवंबर तक जमा करने होंगे.
Published : November 3, 2026 at 10:44 PM IST
कोटा : नीट यूजी 2026 के परिणाम के आधार पर चल रही काउंसलिंग में स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड की घोषणा मंगलवार को की गई. जिसके तहत राजस्थान में स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग 16 नवंबर तक चलेगी. इस राउंड में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एक भी सीट नहीं है. जबकि प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सीट्स ही खाली हैं. राजस्थान में 34 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4630 एमबीबीएस सीट हैं.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं है. इसके अलावा राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट भी एक भी खाली नहीं है. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 76 जनरल और 60 मैनेजमेंट सीट्स शेष हैं. दोनों को मिलाकर 136 एमबीबीएस सीट्स के लिए काउंसलिंग स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड में होगी. इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज में बीडीएस की जनरल 13 और मैनेजमेंट 8 सीट खाली हैं. इन्हें मिलाकर 21 सीटों पर काउंसलिंग इस राउंड में होने वाली है. सरकारी सीट बीडीएस की भी एक भी खाली नहीं है.
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स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. विद्यार्थी 5 नवंबर रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा शाम 4 बजे तक है. विद्यार्थी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में 6 से 7 नवंबर 3:00 बजे तक ऑफलाइन जमा करने होंगे. इसके बाद मेरिट लिस्ट 7 नवंबर को ही जारी कर दी जाएगी. विद्यार्थियों को सिक्योरिटी और बॉन्ड की राशि 7 से 10 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी. अपनी चॉइस रात 10 नवंबर को 11:45 तक भर सकेंगे. सीट अलॉटमेंट का परिणाम 11 नवंबर को जारी होगा. विद्यार्थी 16 नवंबर तक फीस डिपॉजिट और रिपोर्टिंग कर सकेंगे, यह रिपोर्टिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में होगी.
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सेंट्रल के स्पेशल स्ट्रे-वैकेंसी राउंड में 946 प्राइवेट व 25 सरकारी : मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) भी 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग करवा रही है. जिसमें जारी की गई वैकेंट सीट मैट्रिक्स के अनुसार 1219 सीटें खाली हैं. इन सीटों में एमबीबीएस की 946 सीट हैं, जिसमें केवल 25 सरकारी सीट हैं. जबकि 921 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं. इसी तरह से बीडीएस के 207 और नर्सिंग की 66 सीट बकाया हैं. खाली 25 एमबीबीएस सीट्स में बिहार, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल में 3-3 व छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु 2-2 सीट हैं. जबकि दिल्ली, गोवा, गुजरात, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 1-1 सीट खाली है.
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जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, असम व झारखंड एक भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट 4 नवंबर तक चलेगा. जबकि चॉइस फिलिंग 5 नवंबर तक कर सकेंगे. सीट अलॉटमेंट 7 नवंबर को होगा और रिपोर्टिंग 16 नवंबर तक विद्यार्थी संबंधित मेडिकल कॉलेज में कर सकेगा.
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