ETV Bharat / state

'सफाई कर्मचारियों को लेकर सदन में बोला गया झूठ' भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी सरकार पर लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सफाई कर्मचारी के मुद्दे पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया.

BHUPINDER SINGH HOODA
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2026 at 8:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर हल्ला बोला. हुड्डा ने सरकार पर सदन के अंदर झूठ बोलने का आरोप लगाया. वहीं प्रदेश के हालात पर चिंता व्यक्त की. वहीं प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने वरिष्ठ विधायकों तक के विरुद्ध जो तानाशाही दिखाई, वह विधानसभा के इतिहास में काले अध्याय के रुप में लिखी जाएगी.

'रिटायरमेंट तक पक्का करने का चुनावी जुमला उछाला': हुड्डा ने कहा कि "भाजपा ने पूरे सत्र के दौरान सिर्फ झूठ बोला और सदन को गुमराह किया. सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई और अपने ही झूठ में फंसती नजर आई." भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौशल निगम और सफाई कर्मियों को लेकर सरकार द्वारा बोले गए झूठ को तथ्यों के साथ उजागर किया. भाजपा ने चुनाव में झूठ बोलकर कौशल कर्मियों का वोट लिया और उन्हें रिटायरमेंट तक पक्का करने का चुनावी जुमला उछाला."

'सफाई कर्मचारियों को लेकर सरकार ने सदन में कहा झूठ' (ETV Bharat)

'सरकार सदन के जरिए झूठ पूरे प्रदेश के सामने उजागर कर दिया है': अब जब कांग्रेस मांग कर रही है कि "भाजपा अपने चुनावी वादे को पूरा करे तो खुद मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि कौशल निगम सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसके तहत काम करने वाले कर्मियों को कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने माना कि यह कोई पक्का रोजगार नहीं है और उन्हें किसी तरह की जॉब सिक्युरिटी नहीं दी गई है. यानी खुद ही सरकार ने अपने झूठ को सदन के जरिए पूरे प्रदेश के सामने उजागर कर दिया है."

'कांग्रेस ने 3 साल से कार्यरत कर्मियों को पक्का करने का लिया था फैसला': उन्होंने कहा कि "इसी तरह सरकार के मंत्री ने सफाई कर्मियों पर भी बहुत बड़ा झूठ बोला." उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की मांग नहीं मानी जा सकती और 2 साल में उन्हें पक्का करने की नीति नहीं बन सकती. उन्होंने यह भी झूठ बोला कि कांग्रेस ने सिर्फ 10 साल से कार्यरत कर्मियों को पक्का करने की नीति बनाई थी।भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा नोटिफिकेशन दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 16 जून 2014 और 18 जून 2014 को दो नीति ऐसी बनाई गई थी, जिनमें 3 साल से कार्यरत कर्मियों को पक्का करने का फैसला लिया था.

'सरकार गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी': हुड्डा ने पूछा कि अगर कांग्रेस ऐसी नीति बना सकती है तो सफाई कर्मियों के लिए बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि यह सरकार गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी है. यह उनके हक में कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है.

'कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे सरकारः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "पूरे प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है. सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की मांगों को अनदेखा करने के चलते पूरे प्रदेश में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. कांग्रेस सरकार के दौरान 11000 ग्रामीण और 14000 शहरी सफाईकर्मी नियुक्त किए गए थे. लेकिन बीजेपी सरकार ने आज तक उनको पक्का नहीं किया. कांग्रेस की मांग है कि इन कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए, विपक्ष में होने के बावजूद हम उसका समर्थन करेंगे."

सरकार जांच से भागकर किसे बचाना चाहती है? हुड्डा ने बताया कि "विधानसभा सत्र में आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में हुए घोटालों पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रस्ताव लाई थी. लेकिन सरकार इस चर्चा से भागती नजर आई. सरकार ने कहा कि बैंक घोटालों से कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है. अगर ऐसा है तो 3-3 आईएएस अधिकारियों को निलंबित क्यों करना पड़ा? आखिर सरकार जांच से भागकर किसे बचाना चाहती है?"

भर्तियों में धांधली के मुद्दे सरकार को घेराः इसी तरह सरकार नौकरियों पर सदन के भीतर झूठ बोला. सरकार ने कहा कि बीजेपी कार्यकाल के दौरान कोई भर्ती रद्द नहीं हुई और भर्तियों में धांधली नहीं हुई. जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी ही ऐसी सरकार है, जिसके दौरान भर्ती बॉर्ड के भीतर लाखों रुपये पकड़े गए. यानी भर्ती संस्थाओं में बैठकर लोग नौकरियों को बेच रहे थे. इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली के चलते HPSC, HSSC से लेकर कौशल निगम तक को बार-बार कोर्ट से फटकार और जुर्माना पड़ा. इनपर 50 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा चुका है.

खुद की आयुषमान योजना नहीं चला पा रही है सरकारः इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कर्जे का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि "बीजेपी ने हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया है. आज प्रदेश पर 5 लाख 53 हज़ार करोड़ का कर्जा है. सरकार पूरी तरह घोटालों में डूबी हुई है. यह P-P-P-P की सरकार है यानी प्रचार, पुलिस, पोर्टल और पोलराइजेशन." एक सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि "बीजेपी खुद की आयुषमान योजना तक को ढंग से नहीं चला रही है. सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों का 1200 करोड़ बकाया है. इसके चलते गरीबों को इलाज में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और सरकार कागजों में ही योजना चला रही है.

अवैध कॉलोनियां के नाम पर लाखों की लूटःइस मौके पर हुड्डा के साथ विधायक अशोक अरोड़ा ने भी अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि "पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और लोगों से लाखों-करोड़ों की लूट हो रही है. जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों की खस्ता हालत है. बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हुडा का नाम बदलकर एचएसवीपी तो कर दिया. लेकिन उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया."

ये भी पढ़ें-हिसार में कूड़ा उठाने पर विवाद, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर फेंका कचरा, हिरासत में तीन दर्जन से अधिक लोग

TAGGED:

भूपेंद्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA
सफाई कर्मचारी हड़ताल
HARYANA
SANITATION WORKERS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.