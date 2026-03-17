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कानपुर में सरकारी जमीन पर बना लिया होटल; बुलडोजर चला कब्जा मुक्त कराई गई 10 करोड़ की जमीन

कानपुर: एक ओर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) का अवैध प्लाटिंग को लेकर बुलडोजर एक्शन जारी है, वहीं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शहर में कब्जा की गईं जमीनों को खाली कराने का फैसला किया है. इसी दिशा में मंगलवार को कार्रवाई करते हुए नेयवेली पावर प्लांट के सामने कानपुर–हमीरपुर हाईवे पर स्थित चारागाह की बेशकीमती जमीन को कब्जामुक्त कराया गया. जिला प्रशासन के आला अफसरों के मुताबिक करीब 56 बिस्वा पशुचर भूमि, जिसकी बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये आंकी गई है, को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई उपजिलाधिकारी घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई. मौके पर तहसीलदार अंकिता पाठक, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र चौधरी, राजस्व निरीक्षक इंद्र कुमार तथा लेखपाल शीलेश भारती और रविंद्र तिवारी सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना सजेती की पुलिस फोर्स चौकी प्रभारी नेयवेली अनुराग सिंह के नेतृत्व में तैनात रही.

कानपुर में चला बुलडोजर. (Video Credit; Media Cell, DM Office, Kanpur)

होटल बनाकर चारागाह की जमीन पर किया कब्जा: राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 349 ख (0.3826 हेक्टेयर) तथा गाटा संख्या 350 (1.6800 हेक्टेयर) पशुचर भूमि के रूप में दर्ज है. आरोप है कि कोयला नगर निवासी राजवीर सिंह और उनके परिवार के लोगों ने चारागाह की भूमि के करीब 56 बिस्वा पर अवैध कब्जा कर लिया. कब्जेदारों ने यहां होटल बनाकर लॉन, सड़क और अन्य सुविधाएं विकसित कर दी थीं. चारागाह की जमीन को खुदवाकर उसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

चेतावनी के बावजूद जारी रहा उपयोग: राजस्व विभाग के अफसरों ने कई माह पहले भी निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कब्जेदारों ने मनमाने ढंग से निर्माण कर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को निजी व्यावसायिक उपयोग में ले लिया. शनिवार को भ्रमण के दौरान उपजिलाधिकारी घाटमपुर ने होटल संचालक को अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने रुचि नहीं दिखाई. सोमवार को भी राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल मालिक की उपस्थिति में कब्जा हटाने को कहा, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मंगलवार सुबह राजस्व और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाकर भूमि को कब्जामुक्त करा दिया.