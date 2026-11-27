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सक्ती में सरकारी जमीन पर बड़ा खेल, पटवारी पर भूमाफिया को जमीन बेचने का आरोप,कलेक्टर से की शिकायत

सक्ती में सरकारी जमीन पर बड़ा खेल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सक्ती : सक्ती जिले के भोथिया तहसील के ग्राम झालरौंदा से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. डोलोमाइट पत्थर की खान कहे जाने वाले गांव की 400 एकड़ सरकारी जमीन को भूमाफिया को बेच दी गई है. इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है. ग्राम झालरौंदा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश चंद्रा ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार ने अपने कार्यकाल में लगभग 400 एकड़ शासकीय जमीन को फर्जी किसानों के नाम पर दर्ज कर दिया. शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की लेन-देन कर फर्जी पर्ची बनाई गई. उसी पर्ची के आधार पर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान बेचकर करोड़ों रुपये के बोनस का गबन किया गया, साथ ही बैंकों से भी लोन लिया गया.





एक ही परिवार पर फर्जीवाड़ा का आरोप

शिकायतकर्ता रमेश चंद्रा ने बताया कि दीपक चौहान,घसिया राम कुर्रे और राकेश इस पूरे जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. जिसमें दीपक चौहान ने ही सिर्फ अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से 30 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन चढ़वा ली है.

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1.बहन - अनिता चौहान पति दुजराम - 0.83 हेक्टेयर

2. स्वयं - दीपक कुमार चौहान पिता राजाराम - 3.905 हेक्टेयर

3. पत्नी - दीपिका चौहान पति दीपक चौहान - 1.368 हेक्टेयर

4.बहनोई - दुजराम चौहान - 1.444 हेक्टेयर

5 मां - विमला बाई पति राजाराम चौहान - 4.507 हेक्टेयर

6. रिश्तेदार - राजू प्रसाद चौहान पिता बुधराम - 5.574 हेक्टेयर



