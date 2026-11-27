सक्ती में सरकारी जमीन पर बड़ा खेल, पटवारी पर भूमाफिया को जमीन बेचने का आरोप,कलेक्टर से की शिकायत
सक्ती जिले में सरकारी जमीन को अवैध तरीके से भूमाफिया को बेचने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 1:27 PM IST
सक्ती : सक्ती जिले के भोथिया तहसील के ग्राम झालरौंदा से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. डोलोमाइट पत्थर की खान कहे जाने वाले गांव की 400 एकड़ सरकारी जमीन को भूमाफिया को बेच दी गई है. इस घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है. ग्राम झालरौंदा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश चंद्रा ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार ने अपने कार्यकाल में लगभग 400 एकड़ शासकीय जमीन को फर्जी किसानों के नाम पर दर्ज कर दिया. शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रति एकड़ 50 हजार रुपए की लेन-देन कर फर्जी पर्ची बनाई गई. उसी पर्ची के आधार पर सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान बेचकर करोड़ों रुपये के बोनस का गबन किया गया, साथ ही बैंकों से भी लोन लिया गया.
एक ही परिवार पर फर्जीवाड़ा का आरोप
शिकायतकर्ता रमेश चंद्रा ने बताया कि दीपक चौहान,घसिया राम कुर्रे और राकेश इस पूरे जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं. जिसमें दीपक चौहान ने ही सिर्फ अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से 30 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन चढ़वा ली है.
1.बहन - अनिता चौहान पति दुजराम - 0.83 हेक्टेयर
2. स्वयं - दीपक कुमार चौहान पिता राजाराम - 3.905 हेक्टेयर
3. पत्नी - दीपिका चौहान पति दीपक चौहान - 1.368 हेक्टेयर
4.बहनोई - दुजराम चौहान - 1.444 हेक्टेयर
5 मां - विमला बाई पति राजाराम चौहान - 4.507 हेक्टेयर
6. रिश्तेदार - राजू प्रसाद चौहान पिता बुधराम - 5.574 हेक्टेयर
दो पत्रकारों पर भी लगा आरोप
शिकायतकर्ता ने बताया कि जिले के दो पत्रकार भी इस फर्जीवाड़ा में शामिल हैं.इसमें कथित पत्रकार घसिया राम कुर्रे के नाम पर भी 6.271 हेक्टेयर जमीन दर्ज है. पिछले वर्ष उनके नाम 3.108 हेक्टेयर दर्ज था, इस वर्ष बढ़कर 6.271 हेक्टेयर कर दिया गया.वहीं हसौद के पत्रकार निवासी शेख मुबारक पिता शेख जरीब, जो झालरौंदा से 35 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्होंने झालरौंदा में खसरा नंबर 869/1 - 1.0240 हेक्टेयर, 933/4 - 0.4010 हेक्टेयर, 559/6 - 0.6070 हेक्टेयर, 559/17 - 0.6070 हेक्टेयर, कुल 2.8390 हेक्टेयर जमीन पटवारी-तहसीलदार से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करा ली.
कई गांव में जमीन फर्जीवाड़े का आरोप
ये खेल सिर्फ झालरौंदा तक नहीं है.पटवारी ने अपने प्रभार के सभी गांव - बर्रा, बिछिया, आमापाली, हरदी, भोथिया सभी गांवों में यही किया है.अगर जांच हुई तो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं-रमेश चंद्रा,पूर्व जिला पंचायत सदस्य
वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है
400 एकड़ की सरकारी जमीन में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है. संबंधित व्यक्तियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है.जांच टीम भी बना दी गई है, जो शुक्रवार को जांच के लिए जाएगी. जांच के बाद जो भी अधिकारी-कर्मचारी इसमें दोषी है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे- जयश्री जैन, कलेक्टर
कलेक्टर से जांच और कार्रवाई की मांग
1. पिछले वर्ष लगभग 60 लाख रुपए से अधिक की राशि संदिग्ध किसानों को बोनस के तौर पर भुगतान की गई थी.इस वर्ष भी 60 लाख से 1 करोड़ रुपये होने की आशंका है.
2. इस वर्ष संदिग्ध किसानों की धान खरीदी और किसान उन्नति राशि देने पर रोक लगाई जाए.
3. पिछले वर्ष के फर्जी बोनस की वसूली की जाए.
4.जांच आईएएस अधिकारी या उच्च जांच दल से कराई जाए.
5. दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए.
6.जांच में किसी निर्दोष किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए.
शिकायतकर्ता ने कहा है कि ये शिकायत करोड़ों के नुकसान वाले लोगों के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें जान-माल का खतरा है.यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होंगे.
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