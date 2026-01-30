भूमि पूजन से पहले सरकारी जमीन गायब! माफियाओं ने पोखर तक की जमीन बेच दी
मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन गायब होती जा रही है. पोखर की जमीन तक बिक गई है. डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत राज विशुनपुर बघनगरी पंचायत से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिस पोखर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण होना था, उस पोखर की जमीन पहले ही कथित तौर पर बेच दी गई. इतना ही नहीं पंचायत की स्कूल, सड़क और अन्य सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा और बिक्री की बात उजागर हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
'भू-माफिया ने सरकारी जमीन बेच दी': स्थानीय मुखिया बबीता कुमारी ने भू-माफियाओं पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार सकरा अंचलाधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं.
भूमि पूजन से पहले जमीन गायब: राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मुखिया बबीता कुमारी ने बताया कि वह अपनी पंचायत में विवाह भवन बनवाना चाहती थीं. इसके लिए आज भूमि पूजन का होना था लेकिन उसके ठीक पहले पता चला कि विवाह भवन के लिए प्रस्तावित जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बेच दिया गया है. उनका दावा है कि पंचायत की करीब 10-12 एकड़ बिक चुकी है. कई बार पत्राचार किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. विशुनपुर बघनगरी के ही कुछ दबंग लोग हैं, जो जमीन की खरीद-बिक्री करते रहते हैं.
"इस पंचायत में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन कागजों में दर्ज है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकतर जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है या उसे बेच दिया गया है. पोखर, स्कूल, सड़क तक की जमीन नहीं बची है. हमने कई बार सकरा अंचलाधिकारी को पत्र लिखा मगर अबतक कार्रवाई नहीं हुई. आज हालात ऐसे हैं कि सरकारी कार्यों के लिए पंचायत के पास जमीन ही नहीं है. जिस वजह से विकास पूरी तरह ठप हो गया है."- बबीता कुमारी, मुखिया, राज विशुनपुर बघनगरी पंचायत
'सीओ ने नहीं लिया एक्शन': वहीं, समाजसेवी बबलू कुमार कहते हैं कि राज विशुनपुर बघनगरी को 'मॉडल पंचायत' का दर्जा प्राप्त है. इसके बावजूद यहां विकास कार्यों के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है. स्कूल, पोखर, सड़क और अन्य सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं ने बेच दिया है. हम लोगों ने कई बार अंचलाधिकारी को जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी कारण भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं.
डीएम ने दिए जांच के आदेश: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और उसकी गलत तरीके से खरीद-बिक्री की शिकायत के बाद अब जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. एसडीएम तुषार कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन की बिक्री नहीं कर सकता. वे कहते हैं कि अगर ऐसा पाया गया तो वैसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
"बेचने का मामला तो संज्ञान में आया है, सीओ के द्वारा इसकी जांच चल रही है. किसी भी तरह का कोई मोटेशन या दाखिला-खारिज का प्रथम दृष्टया कुछ प्रतीत नहीं हुआ है. सीओ स्थल पर जाकर जांच करेगी. प्रिवेंशन के लिए उस जगह का सीमांकन भी करा देंगे."- तुषार कुमार, एसडीएम
