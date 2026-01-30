ETV Bharat / state

भूमि पूजन से पहले सरकारी जमीन गायब! माफियाओं ने पोखर तक की जमीन बेच दी

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत राज विशुनपुर बघनगरी पंचायत से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिस पोखर पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण होना था, उस पोखर की जमीन पहले ही कथित तौर पर बेच दी गई. इतना ही नहीं पंचायत की स्कूल, सड़क और अन्य सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा और बिक्री की बात उजागर हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

'भू-माफिया ने सरकारी जमीन बेच दी': स्थानीय मुखिया बबीता कुमारी ने भू-माफियाओं पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार सकरा अंचलाधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण पंचायत के विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं.

भूमि पूजन से पहले जमीन गायब: राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मुखिया बबीता कुमारी ने बताया कि वह अपनी पंचायत में विवाह भवन बनवाना चाहती थीं. इसके लिए आज भूमि पूजन का होना था लेकिन उसके ठीक पहले पता चला कि विवाह भवन के लिए प्रस्तावित जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बेच दिया गया है. उनका दावा है कि पंचायत की करीब 10-12 एकड़ बिक चुकी है. कई बार पत्राचार किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. विशुनपुर बघनगरी के ही कुछ दबंग लोग हैं, जो जमीन की खरीद-बिक्री करते रहते हैं.

"इस पंचायत में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन कागजों में दर्ज है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकतर जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है या उसे बेच दिया गया है. पोखर, स्कूल, सड़क तक की जमीन नहीं बची है. हमने कई बार सकरा अंचलाधिकारी को पत्र लिखा मगर अबतक कार्रवाई नहीं हुई. आज हालात ऐसे हैं कि सरकारी कार्यों के लिए पंचायत के पास जमीन ही नहीं है. जिस वजह से विकास पूरी तरह ठप हो गया है."- बबीता कुमारी, मुखिया, राज विशुनपुर बघनगरी पंचायत