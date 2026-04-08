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बिहार में सरकारी स्कूल की शिक्षिका का रेलवे ट्रैक पर मिला शव

रोहतास : बिहार के रोहतास में एक शिक्षिका का ट्रेन से कटकर मौत हो गई. मृतका की शिनाख्त सरस्वती देवी के रूप में हुई है. मृतका कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में पदस्थापित थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

शिक्षिका का रेलवे ट्रैक पर मिला शव : शिक्षिका सरस्वती देवी का शव डीडीयू मुगलसराय-सासाराम रेलखंड के कुम्हऊं स्टेशन के पास बरामद हुआ है. उनकी उम्र लगभग 52 साल थी तथा 2007 से प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में पदस्थापित थीं. पुलिस के मुताबिक वह कैमूर जिला के बेलाव थाना के बहेरा गांव के रहने वाली थी. उनका मायका रोहतास जिले के शिवसागर थाना के किरहिंडी है.

क्या बोले पति? : मृत शिक्षिका सरस्वती देवी के पति सुनील पासवान ने बताया कि वह अपनी पत्नी को आम दिनों की तरह ही बाइक से स्कूल पर सुबह-सुबह पहुंचाकर चले आए थे. बाद में वह स्कूल से अचानक गायब हो गईं. विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने यह जानकारी दी कि सरस्वती देवी का बैग स्कूल में रखा हुआ है तथा वह खुद विद्यालय से कहीं चली गई हैं. छानबीन करने पर पता चला कि उनका शव मायके के पास स्थित किरहिंडी गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर है.

''रोज की तरह स्कूल छोड़कर हम घर आ गए थे. इसी बीच स्कूल से सूचना मिली कि मैडम कहीं चली गई हैं. कुछ देर बाद ही पता चला कि रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश पड़ी है. कपड़े से पहचान हुई तो वह मेरी पत्नी ही थी.''- सुनील पासवान, मृतका के पति

जांच में जुटी पुलिस : जानकारी मिलने के बाद शिवसागर थाना की पुलिस ने शिक्षिका सरस्वती देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाई. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. यह मामला आत्महत्या का है या फिर हादसे का, इस बिंदु पर जांच की जा रही है.

''पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है. महिला कैमूर जिले में सरकारी शिक्षिका थीं. परिजनों को सूचना दे दी गई है. मामले में जांच की जा रही है.''- संजीव कुमार, आरपीएफ निरीक्षक