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छत्तीसगढ़ के सरकारी लैब निजी कंपनी के हवाले, कर्मचारी संघ का विरोध, सिंहदेव भी बोले- खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की लैब निजी कंपनी को सौंपने पर विवाद, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कहा- ये सेवा का क्षेत्र है, व्यवसाय का नहीं.

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छत्तीसगढ़ के सरकारी लैब निजी कंपनी के हवाले, कर्मचारी संघ का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 5:50 PM IST

4 Min Read
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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों की लैब जांच का संचालन एक निजी कंपनी करेगी. स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई अत्याधुनिक सरकारी लैब का संचालन निजी कंपनी एचएलएल (HLL) को सौंप दिया है. प्रदेश के कई जिलों में कंपनी ने काम शुरू भी कर दिया है, जबकि कुछ जिलों में अभी पुरानी व्यवस्था जारी है. हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है.

छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की लैब निजी कंपनी को सौंपने पर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्मचारी संघ ने जताया विरोध

स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले का स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध किया है. संघ का कहना है कि सरकारी अस्पताल सेवा के लिए हैं, जबकि निजी कंपनी का उद्देश्य व्यवसाय होता है. कर्मचारियों का आरोप है कि इस फैसले से नियमित और संविदा कर्मचारियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. संघ का कहना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह होते हैं और लापरवाही पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन निजी कंपनी की कार्यप्रणाली पर जिला स्तर के अधिकारी कितना नियंत्रण रख पाएंगे, यह बड़ा सवाल है.

स्वास्थ्य विभाग सेवा का क्षेत्र है, व्यवसाय का नहीं. वर्षों से सरकारी कर्मचारी यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लैब निजी कंपनी को सौंपने से कर्मचारियों के भविष्य पर संकट खड़ा होगा और जवाबदेही भी प्रभावित होगी.- अनिल पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

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छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की लैब निजी कंपनी को सौंपने पर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार का पक्ष

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह फैसला मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा देने के लिए लिया गया है. कर्मचारी संघ ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य संचालक (डायरेक्टर हेल्थ) से मुलाकात में भी यही तर्क दिया गया.

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स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कहा- ये सेवा का क्षेत्र है, व्यवसाय का नहीं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले से मौजूद थी आधुनिक लैब व्यवस्था

पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के अस्पतालों में लैब सुविधाओं का विस्तार किया गया था. केंद्र सरकार के सहयोग से जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक हमर लैब स्थापित की गई थीं, जहां 127 तरह की जांच मुफ्त होती थी. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई लैब में जांच सेवाएं प्रभावित हुईं. कहीं लैब बंद रहीं तो कहीं जांच नियमित नहीं हो सकी. इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने अब लैब संचालन निजी कंपनी को सौंप दिया है.

टीएस सिंहदेव ने सरकार पर साधा निशाना

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अच्छी सरकारी योजना को निजी हाथों में देना उचित नहीं है. उनका कहना है कि पूरी दुनिया यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रही है और देश के प्रधानमंत्री भी इसकी वकालत करते हैं. ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है.

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. कोरोना काल में इसी सरकारी व्यवस्था ने बेहतर काम किया था.- टी.एस. सिंहदेव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री

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सिंहदेव बोले- खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सदन में भी उठा मुद्दा

भाजपा के ही वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने भी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा कि स्वास्थ्य विभाग के कितने काम आउटसोर्सिंग के जरिए कराए जा रहे हैं. मंत्री इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. विपक्ष का कहना है कि लैब के अलावा रेड क्रॉस दवा दुकान, जन औषधि केंद्र और अब अस्पताल परिसरों में अमृत फार्मेसी के संचालन में भी निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है.

22 जुलाई को होगा विरोध प्रदर्शन

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इस फैसले के खिलाफ 22 जुलाई को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. सरगुजा में डॉक्टरों के समर्थन की भी बात कही जा रही है. अब देखना होगा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं. इस मामले में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के अधीक्षक डॉ. आर.सी. आर्या से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

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