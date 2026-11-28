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युवाओं के लिए खुशखबरी! आठ महीने में 11 परीक्षाएं, 'अग्निपरीक्षा' से गुजरेंगे कैंडिडेट

युवाओं के लिए खुशखबरी! ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले आठ महीने परीक्षा की कसौटी साबित होंगे. लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2026 से जुलाई 2027 तक 11 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. इनमें पीसीएस, प्रवक्ता, सहायक अभियंता, पशु चिकित्साधिकारी और कनिष्ठ अभियंता जैसी भर्तियां शामिल हैं. अब युवाओं के सामने इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की चुनौती होगी. हालांकि, सभी तारीखें संभावित हैं और इनमें बदलाव भी हो सकता है.

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले आठ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2026 से जुलाई 2027 तक होने वाली 11 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के पास अब अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने और लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा है.