युवाओं के लिए खुशखबरी! आठ महीने में 11 परीक्षाएं, 'अग्निपरीक्षा' से गुजरेंगे कैंडिडेट
Government jobs in Uttarakhand: लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2026 से जुलाई 2027 तक होने वाली 11 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 6:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले आठ महीने परीक्षा की कसौटी साबित होंगे. लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2026 से जुलाई 2027 तक 11 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. इनमें पीसीएस, प्रवक्ता, सहायक अभियंता, पशु चिकित्साधिकारी और कनिष्ठ अभियंता जैसी भर्तियां शामिल हैं. अब युवाओं के सामने इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने की चुनौती होगी. हालांकि, सभी तारीखें संभावित हैं और इनमें बदलाव भी हो सकता है.
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगले आठ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नवंबर 2026 से जुलाई 2027 तक होने वाली 11 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के पास अब अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने और लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा है.
खास बात यह है कि इस परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस से लेकर प्रवक्ता, वैयक्तिक सहायक, कर एवं राजस्व निरीक्षक, पशु चिकित्साधिकारी, सहायक अभियंता, समीक्षा अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता जैसे पदों की परीक्षाएं शामिल हैं. यानी अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले महीनों में लगातार अवसर और चुनौतियां दोनों रहने वाली हैं.
परीक्षाओं का सिलसिला 29 नवंबर 2026 को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा से शुरू होगा. इसके बाद दिसंबर में प्रवक्ता और अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, जनवरी में वैयक्तिक सहायक और प्रवक्ता परीक्षा, जबकि अप्रैल से जुलाई 2027 तक विभिन्न विभागों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा 8 से 14 मई और कनिष्ठ अभियंता की मुख्य परीक्षा 26 जून से 1 जुलाई तक प्रस्तावित है.
ऐसे में युवाओं के लिए अगले आठ महीने केवल परीक्षाओं में शामिल होने का नहीं, बल्कि अपनी तैयारी, समय प्रबंधन और मेहनत को परिणाम में बदलने का महत्वपूर्ण दौर होंगे. एक के बाद एक प्रस्तावित परीक्षाओं के चलते अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करते हुए समय के अनुसार रणनीति बनानी होगी. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की प्रस्तावित तिथियों में बदलाव संभव है.
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