बिहार के वन विभाग में 2,856 पदों पर बहाली जल्द, जानें पूरी डिटेल

बिहार के वन विभाग में 2,856 पदों पर बहाली जल्द की जाएगी. मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि किन-किन पदों पर बहाली होगी.

Government Jobs In Bihar
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 9:33 AM IST

पटना: नयी सरकार का गठन होते ही युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य के वन विभाग में बहुत जल्द भर्ती निकाली जाएगी. इसकी जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में दी गयी.

इन पदों पर बहाली: मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि कुल 2, 856 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी. इनमें सहायक वन संरक्षक (31), वन क्षेत्र पदाधिकारी (40), वनपाल (188), वनरक्षी (1,816), आशुलिपिक (55), अमीन (32), निम्नवर्गीय लिपिक (396), कार्यकाल परिचारी (17) और वाहन चालक (281) जैसे 11 प्रकार के पद शामिल हैं.

"इतने बड़े पैमाने पर होने वाली यह बहाली न केवल वन विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के प्रयासों को और प्रभावी बनाएगी. बहाली को लेकर तैयारी की जा रही है." -प्रमोद कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

पौधरोपण पर जोर: गुरुवार को बैठक में राज्य में वृक्षारोपण के महत्व पर भी विस्तृत चर्चा की गई. मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग फलदार पौधों, जैव विविधता से जुड़े पौधों और नवग्रहों से संबंधित प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दे. उन्होंने जामुन, कटहल, ब्रह्म, पीपल, बरगद, नीम जैसे पौधों का विशेष रूप से उल्लेख किया. कहा कि ये वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद उपयोगी माने जाते हैं.

'पार्क-उद्यान का होगा विकास': उन्होंने आम जनता को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया, ताकि राज्य में हरित आवरण को बढ़ाया जा सके. विभाग द्वारा संचालित पार्कों और उद्यानों के रख-रखाव में सुधार के लिए भी मंत्री ने निर्देश दिए. कहा कि पार्कों का विकास और उचित रख-रखाव नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है.

'विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी': बैठक में विभागीय प्रगति की प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन रोपण, इको-टूरिज्म और अन्य चल रहे परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई. मंत्री ने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वन विभाग की पहलें राज्य के पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही हैं. मंत्री ने उम्मीद जताई कि बहाली प्रक्रिया शीघ्र शुरू होते ही विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी.

