कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की सूची मांगी

तीन भर्तियों में अपडेट्स ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीदें जगा दी.

Queue at recruitment exam centre in Jaipur
जयपुर में भर्ती परीक्षा केंद्र पर कतार
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हजारों युवाओं के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं. कर्मचारी चयन बोर्ड और वित्त विभाग के हालिया फैसलों ने ये संकेत दिए हैं. लाइब्रेरियन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के साथ अब कंप्यूटर अनुदेशक पद पर भी बेरोजगार युवाओं को नए अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की भी सूची मांगी गई है.

कंप्यूटर अनुदेशक के 2300 पद मंजूर: उधर, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी खुशखबरी आई है. वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2000 पद और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद शामिल हैं. शिक्षा विभाग ने कुल 3 हजार 742 पदों का प्रस्ताव भेजा था, फिलहाल 2300 पदों पर मंजूरी मिली. जल्द ही आवेदन प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू होने की उम्मीद है.

चतुर्थ श्रेणी के 10,000 पद और बढ़ने की संभावना :चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर तैयार हो रहा है. रिक्त पदों को रिवाइज करने के बाद करीब 10 हजार नए पद बढ़ाए जाने की संभावना जताई गई है. वर्तमान में 53 हजार 749 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन प्रदेश में करीब 80 हजार से ज्यादा पद खाली हैं. ऐसे में बेरोजगार युवाओं ने भी रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई थी. ये पद बढ़ोतरी आधिकारिक रूप से मंजूर हो जाती है तो ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती बन सकती है.

लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती, 100 पद बढ़े: बीते दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर ये रही कि इसमें 100 अतिरिक्त पद जोड़ दिए. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पहले 548 पदों पर भर्ती होनी थी, जिन्हें अब 648 कर दिया गया है. इस बढ़ोतरी से 100 और युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा.

युवाओं के लिए बड़ी राहत : इन तीनों भर्ती अपडेट्स ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए नई उम्मीदें जगा दी. बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि हजारों नए अवसर खुल रहे हैं. प्रतियोगिता घटेगी और चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी. सरकार और चयन बोर्ड की ओर से दिए गए इन संकेत से तय है कि आने वाले महीनों में युवाओं को सरकारी नौकरियों के कई बड़े अवसर मिलने वाले हैं.

