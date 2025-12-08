ETV Bharat / state

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ली नौकरी, सर्व आदिवासी समाज ने जांच की मांग उठाई

बिलासपुर संभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने का मामला सामने आया है.

Government job on fake caste certificate
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ली नौकरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 2:14 PM IST

4 Min Read
बिलासपुर : बिलासपुर प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आरोप है कि बैगा जनजाति का झूठा प्रमाण पत्र बनवाकर 50 से अधिक लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है.शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है.

मस्तूरी तहसील में सबसे ज्यादा मामले

बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के कई गांवों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने का आरोप लगाया गया है. जिन व्यक्तियों के दस्तावेजों में बैगा ST दर्ज है, उनके पूर्वजों की जाति राजस्व अभिलेख, स्कूल रिकॉर्ड, दाखिल-खारिज और निर्वाचन कागजातों में ढीमर OBC मिली है. कई मामलों में पिता की जाति ढीमर है, जबकि बेटे का प्रमाण पत्र बैगा के नाम पर जारी हुआ है. कुछ शिकायतों में पत्नी ST और पति OBC दर्ज होने जैसी विसंगतियां भी हैं.

सहायक शिक्षकों के लिए हुई सीधी भर्ती

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2023 में सहायक शिक्षक के 55 पदों पर भर्ती हुई. साथ ही करीब 250 नए कास्ट सर्टिफिकेट हाल ही में जारी हुए हैं.इसका इस्तेमाल आगे होने वाली नियुक्तियों में लाभ लेने के लिए किया जा सकता है. सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने कहा कि 2015–16 में किए गए बैगा जनजाति के सर्वे में स्पष्ट था कि मस्तूरी क्षेत्र में बैगा समुदाय निवासरत नहीं है. हाल ही में विधानसभा में आदिमजाति विभाग के मंत्री ने भी इस क्षेत्र में बैगा जनजाति की अनुपस्थिति की पुष्टि की है.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ली नौकरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फर्जी जाति प्रमाण पत्र का यह मामला कोई नया नहीं है. पिछले 25 साल में ऐसी करीब कई सौ से अधिक शिकायतें अलग अलग मंचों पर दर्ज हो चुकी हैं. आदिवासी समाज ने कई बार इन विषयों को उठाया है. कई मामलों की जांच में पाया गया कि जिन व्यक्तियों को विशेष संरक्षित जनजाति के नाम पर प्रमाण पत्र जारी किया गया, वे वास्तव में उस श्रेणी से संबंधित नहीं थे. अधिकांश प्रकरण ढीमर और धीवर समाज से जुड़े लोगों के पाए गए, जो बैगा नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं- सुभाष सिंह परते, प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग

सर्व आदिवासी समाज ने की मांग

बताया जाता है कि 1949 से पहले कुछ ढीमर समुदाय के लोग बैगा लिखते थे, लेकिन इसके बाद जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए वे संदिग्ध श्रेणी में आते हैं और जांच के दायरे में हैं. सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि ऐसे सभी मामलों में फर्जी प्रमाण पत्र धारकों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हों और जो लाभ उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त किए हैं, उनकी वसूली भी की जाए. इन गंभीर शिकायतों के बाद शासन-प्रशासन ने जांच करने की बात कही है. बिलासपुर संभाग आयुक्त ने भी इस गलती को माना है.

प्रशासन ने दिया जांच का भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मस्तूरी क्षेत्र में फर्जी बैगा प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के प्रकरण पर शिकायत सामने आए हैं. संबंधित विभागों को पत्र भेज दिया गया है और जांच पूरी होने के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी- सुनील कुमार जैन, संभागायुक्त



बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति मुख्य रुप से कुछ ही जिलों में ही पाई जाती है. 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 89 हजार 744 है. ऐसे में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का यह मामला ना केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि वास्तविक पात्र उम्मीदवारों के अधिकारों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है. अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

