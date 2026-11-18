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बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर, इस विभाग में होगी 3310 पदों पर बहाली

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी की है. विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली की जाएगी. विभाग का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करना है. इसके अलावा भूदान की जमीन पर भी सरकार की नजर है और अतिक्रमित जमीन को मुक्त करने की तैयारी है.

बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग में भर्ती