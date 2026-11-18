बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर, इस विभाग में होगी 3310 पदों पर बहाली
Revenue and Land Reforms Department: बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग में होगी भर्ती, 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो समेत कई पद शामिल. रिपोर्ट-डॉ रंजीत कुमार
Published : November 18, 2026 at 8:02 PM IST
पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी की है. विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली की जाएगी. विभाग का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करना है. इसके अलावा भूदान की जमीन पर भी सरकार की नजर है और अतिक्रमित जमीन को मुक्त करने की तैयारी है.
बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग में भर्ती
बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा सरकार बिहार में बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग में भर्ती करने जा रही है. इससे युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है. मंत्री ने कहा कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में 3,310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं.
जमीन मालिकों को मिलेगा पासबुक
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया है. सभी लोगों को अपनी जमीन का पासबुक मिल जायेगा जिसके बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा. जमीन विवाद को लेकर जो समस्या रहती है उसका भी समाधान निकलेगा. अपराध में कमी आएगी और न्यायालयों में भी मुकदमा का भार कम होगा. मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
"मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया है. सभी लोगों को अपनी जमीन का पासबुक मिल जायेगा जिसके बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा. जमीन विवाद को लेकर जो समस्या रहती है उसका भी समाधान निकलेगा."- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, विशेष सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए 3310 पदों पर होगी बहाली : डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल भूदान की जमीन का होगा विशेष सत्यापन, भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा अलग विशेष सेल @samrat4bjp @DilipJaiswalBJP @IPRDBihar #BiharJobs #YouthEmployment https://t.co/nioFzy1rje— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) November 18, 2026
फरवरी तक सभी नियुक्ति होगी पूरी
मंत्री ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि फरवरी तक सभी पदों पर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके. भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
"हमारा प्रयास है कि फरवरी तक सभी पदों पर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके. भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी."- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
भूदान की 6 हजार एकड़ का वितरण
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी. इसका उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था. अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि की संपुष्टि हो चुकी है. इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ भूमि का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है.
भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय
राजस्व मंत्री ने बताया कि करीब 6 हजार 235 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी. वहीं, 14 हजार एकड़ असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है. सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया है. विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है. इसलिए इसकी भी जांच कराई जाएगी कि आवंटित भूमि का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं.
"करीब 6 हजार 235 एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी. वहीं, 14 हजार एकड़ असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है. सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया है."- दिलीप जायसवाल, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
भूमि अधिग्रहण के लिए 328 स्थायी पदों पर नियुक्ति
मंत्री ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए अलग विशेष सेल का गठन किया जा रहा है. इसके साथ ही 328 स्थायी पदों पर भी बहाली की जाएगी, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है.
विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि सड़क, रेल सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है. भूमि अधिग्रहण में देरी होने से जमीन की कीमत बढ़ जाती है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलंब होता है.
अलग विशेष सेल गठित करने का निर्णय
मंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ एक अलग विशेष सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है.इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और बिहार में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.
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