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वक्फ नियमों का पहली बार बनेगा लिखित दस्तावेज, केंद्र के ड्राफ्ट पर राज्य बना रहा अपनी नियमावली

उत्तराखंड में वक्फ प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए सरकार राइटिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है. केंद्र सरकार ने राज्यों को ड्राफ्ट उपलब्ध कराया.

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वक्फ नियमों का पहली बार बनेगा लिखित दस्तावेज (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 5:14 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव को लेकर पहली बार सरकार लिखित दस्तावेज तैयार कर रही है. इसके तहत राज्य में वक्फ के मामलों पर नियमावली तैयार की जाएगी, जिसके लिहाज से ही पूरा वक्फ सिस्टम चलाया जाएगा.

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर पहली बार एक विस्तृत लिखित नियमावली तैयार की जा रही है. राज्य में वक्फ से जुड़े मामलों के संचालन, संपत्तियों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार नियमों का एक औपचारिक दस्तावेज तैयार कर रही है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में वक्फ से जुड़े मामलों का संचालन इसी नियमावली के अनुरूप किए जाने की उम्मीद है.

वक्फ नियमों का पहली बार बनेगा लिखित दस्तावेज (VIDEO-ETV Bhart)

वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन और उनके इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद, जांच और कानूनी कार्रवाई भी सामने आती रही है. ऐसे में सरकार की ओर से तैयार की जा रही नियमावली को वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

केंद्र के ड्राफ्ट के आधार पर तैयार हो रही नियमावली: दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को वक्फ से संबंधित नियमावली तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है. राज्यों को अपने यहां की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार इस ड्राफ्ट के आधार पर नियम तैयार करने हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी केंद्र के ड्राफ्ट को आधार बनाकर प्रदेश के लिए अपनी नियमावली तैयार कर रही है.

राज्य में नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है. विभाग की ओर से केंद्र के ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य वक्फ से जुड़े मामलों में नियमों को स्पष्ट करना है, ताकि संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता न रहे.

पहली बार लिखित व्यवस्था बनाने की तैयारी: वक्फ से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में अब तक अलग-अलग स्तर पर नियमों और प्रावधानों के आधार पर काम होता रहा है. लेकिन राज्य स्तर पर वक्फ व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक व्यवस्थित लिखित नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया को अहम माना जा रहा है.

इस नियमावली में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन और उनसे संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

सरकार का मानना है कि नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद वक्फ से जुड़े मामलों में निर्णय लेने और व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क उपलब्ध होगा. इससे विभागीय स्तर पर कामकाज को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी.

वक्फ संपत्तियों को लेकर उठते रहे हैं सवाल: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव को लेकर लंबे समय से अलग-अलग स्तर पर सवाल उठते रहे हैं. संपत्तियों के उपयोग, रखरखाव और प्रबंधन को लेकर सामने आने वाले विवाद कई बार जांच और कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंचे हैं.

ऐसे में नियमावली के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है. सरकार की ओर से इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.

खास बात यह है कि वक्फ से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार बदलावों पर विचार किया जाता रहा है. केंद्र की ओर से राज्यों को ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. अब उत्तराखंड सरकार इसी ड्राफ्ट को प्रदेश की जरूरतों के अनुसार ढालकर अपनी नियमावली तैयार कर रही है.

क्या होती है वक्फ संपत्ति: वक्फ संपत्ति सामान्य तौर पर ऐसी संपत्ति होती है, जिसे धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया जाता है. ऐसी संपत्तियों का उपयोग निर्धारित धार्मिक, सामाजिक अथवा परोपकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना होता है. वक्फ संपत्तियों में जमीन, भवन और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हो सकती हैं.

इन संपत्तियों के प्रबंधन और इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उद्देश्य संबंधित समुदाय के हित और निर्धारित धार्मिक अथवा परोपकारी कार्यों के लिए इनका उपयोग सुनिश्चित करना होता है.

नियमावली से बढ़ेगी पारदर्शिता: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते के मुताबिक, उत्तराखंड में वक्फ से जुड़ी नियमावली तैयार करने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं. केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए ड्राफ्ट को आधार बनाते हुए राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप नियमावली तैयार की जा रही है.

नियमावली तैयार होने के बाद वक्फ से जुड़ी व्यवस्थाओं और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर भी एक स्पष्ट व्यवस्था सामने आएगी.
-पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-

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