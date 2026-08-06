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वक्फ नियमों का पहली बार बनेगा लिखित दस्तावेज, केंद्र के ड्राफ्ट पर राज्य बना रहा अपनी नियमावली

देहरादून: उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव को लेकर पहली बार सरकार लिखित दस्तावेज तैयार कर रही है. इसके तहत राज्य में वक्फ के मामलों पर नियमावली तैयार की जाएगी, जिसके लिहाज से ही पूरा वक्फ सिस्टम चलाया जाएगा.

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर पहली बार एक विस्तृत लिखित नियमावली तैयार की जा रही है. राज्य में वक्फ से जुड़े मामलों के संचालन, संपत्तियों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार नियमों का एक औपचारिक दस्तावेज तैयार कर रही है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में वक्फ से जुड़े मामलों का संचालन इसी नियमावली के अनुरूप किए जाने की उम्मीद है.

वक्फ नियमों का पहली बार बनेगा लिखित दस्तावेज (VIDEO-ETV Bhart)

वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन और उनके इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद, जांच और कानूनी कार्रवाई भी सामने आती रही है. ऐसे में सरकार की ओर से तैयार की जा रही नियमावली को वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

केंद्र के ड्राफ्ट के आधार पर तैयार हो रही नियमावली: दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को वक्फ से संबंधित नियमावली तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है. राज्यों को अपने यहां की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार इस ड्राफ्ट के आधार पर नियम तैयार करने हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी केंद्र के ड्राफ्ट को आधार बनाकर प्रदेश के लिए अपनी नियमावली तैयार कर रही है.

राज्य में नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्तर पर आगे बढ़ाई जा रही है. विभाग की ओर से केंद्र के ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य वक्फ से जुड़े मामलों में नियमों को स्पष्ट करना है, ताकि संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता न रहे.

पहली बार लिखित व्यवस्था बनाने की तैयारी: वक्फ से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में अब तक अलग-अलग स्तर पर नियमों और प्रावधानों के आधार पर काम होता रहा है. लेकिन राज्य स्तर पर वक्फ व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक व्यवस्थित लिखित नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया को अहम माना जा रहा है.

इस नियमावली में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव, प्रबंधन और उनसे संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.