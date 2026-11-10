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छत्तीसगढ़ की संपत्ति उद्योगपति को देने की तैयारी में सरकार, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा कुछ: भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ( ETV Bharat )

रायपुर: गोवर्धन पूजा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल लाइन आवास पर गायों की पूजा की. मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा, ''सरकार छत्तीसगढ़ की संपत्ति को उद्योगपति के हाथों देने की तैयारी कर रही है.'' बघेल ने कहा, ''जिस छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा, खासकर लौह अयस्क, कोयला और जंगल है उसे दूसरों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है. जो जल, जंगल जमीन हमारे आने वाली पीढ़ी की अमानत है उसको लूटने की तैयारी है.''

उद्योगपति को संसाधन सौंपने की तैयारी: बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''इस संपदा को बचाने के लिए अगर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे. अगर अभी हम सावधान नहीं हुए तो यहां केवल गड्ढे और फ्लाई ऐश ही बचेंगे. आने वाली पीढ़ी के लिए हमें यहां के संसाधन बचाकर रखने होंगे. तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चलेगा कि इसका कितना महत्व है. अगर ये चीजें नहीं बची तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी.''