छत्तीसगढ़ की संपत्ति उद्योगपति को देने की तैयारी में सरकार, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा कुछ: भूपेश बघेल
बघेल ने कहा कि आनेवाली पीढ़ी के लिए इस संपति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 5:37 PM IST
रायपुर: गोवर्धन पूजा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल लाइन आवास पर गायों की पूजा की. मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा, ''सरकार छत्तीसगढ़ की संपत्ति को उद्योगपति के हाथों देने की तैयारी कर रही है.'' बघेल ने कहा, ''जिस छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा, खासकर लौह अयस्क, कोयला और जंगल है उसे दूसरों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है. जो जल, जंगल जमीन हमारे आने वाली पीढ़ी की अमानत है उसको लूटने की तैयारी है.''
उद्योगपति को संसाधन सौंपने की तैयारी: बघेल
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ''इस संपदा को बचाने के लिए अगर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे. अगर अभी हम सावधान नहीं हुए तो यहां केवल गड्ढे और फ्लाई ऐश ही बचेंगे. आने वाली पीढ़ी के लिए हमें यहां के संसाधन बचाकर रखने होंगे. तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चलेगा कि इसका कितना महत्व है. अगर ये चीजें नहीं बची तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी.''
बहस की चुनौती क्यों नहीं करते स्वीकार:पूर्व सीएम
राहुल गांधी के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, "पूरी भारतीय जनता पार्टी ये लिखकर दे दें कि हमारे प्रधानमंत्री बहस नहीं कर सकते हैं. पहले आरोप क्या लगाया था कि हम राष्ट्रद्रोही हैं. गुजरात से बोले थे कि विदेशी ताकतों से आंदोलन करने के लिए आपको धन मिल रहा है. इस तरह के आरोप विपक्षी दलों पर लगाए थे. उसपर राहुल गांधी जी ने कहा था की विदेश से ही आपकी सरकार बनी है. विदेश की सहायता से उसी के कहने से आपकी सरकार चल रही है. राष्ट्रद्रोह आपने किया है, आपको खुली चुनौती देता हूं बहस के लिए. अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बहस के लिए तैयार नहीं हैं.''
बीजेपी ये लिखकर दे दे कि हम बहस नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी की चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
सीएम और डिप्टी सीएम पर कसा तंज
सीएम विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर भी भूपेश बघेल ने तंज कसा. पूर्व सीएम ने कहा, ''सरकार को पत्रकारों के सवालों का भी जवान नहीं दे पाती. हाल ही सीएम ने कुनकरी में कह दिया था कि कांग्रेस को छोड़ सबकी दुकान बंद हो जाएगी. कभी किरण सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बता देते हैं. विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम उनको दंतेश्वरी मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है जब राष्ट्रपति जी वहां पहुंचती हैं.''
पुलिस और जांच एजेंसियां सरकार के आगे नतमस्तक: बघेल
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दिवाली के दौरान कुछ पुलिसकर्मीयो को गिफ्ट दिया उस दौरान पुलिसकर्मी झुककर शिक्षा मंत्री का पैर छू रहे थे. इस सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, "ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी भूल गए हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है. संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की है. आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लोग शरणागत हो गए हैं. ईडी, सीबीआई और बाकी जांच एजेंसियां सरकार के आगे नतमस्तक हैं.''
गोवर्धन पूजा भूपेश बघेल ने दिया एकजुटता का संदेश, सरकार के साथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरा गौरी पूजा में हुए शामिल, खाया चाबुक, पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर कही बड़ी बात
छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है, दो साल बाद कांग्रेस की सरकार तय- भूपेश बघेल