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उत्तराखंड में 14 छोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर होमवर्क शुरू, 165 मेगावाट बिजली और 8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

देहरादून: उत्तराखंड में ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध और कानूनी अड़चनों के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की दिशा में सरकार शुरुआत कर रही है. इस कड़ी में फिलहाल छोटी परियोजनाओं पर सरकार का फोकस है और कुल 14 छोटी परियोजनाओं के लिए होमवर्क शुरू किया जा रहा है.

ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार अलग-अलग विकल्पों पर काम कर रही है. इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा सौर ऊर्जा और थर्मल पावर जैसे विकल्प पर भी लगातार काम हो रहा है. हालांकि, प्रदेश के लिए नदियों की मौजूदगी यहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी संभावना को दिखाता है.

वैसे तो प्रदेश में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन समय-समय पर नए प्रोजेक्ट के सामने कानूनी अड़चनों और स्थानीय लोगों के अलावा पर्यावरण प्रेमियों के विरोध ने ऐसी परियोजनाओं पर ब्रेक लगाए हैं. इन्हीं बातों को समझते हुए अब सरकार छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की दिशा में काम करने जा रही है, ताकि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो और ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा किया जा सके.

इसी सिलसिले में सरकार 14 छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए होमवर्क कर रही है. इसके तहत राज्य में अलग-अलग चिन्हित क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, जिससे राज्य को बिजली और राजस्व दोनों की प्राप्ति हो सकेगी.