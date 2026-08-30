उत्तराखंड में 14 छोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर होमवर्क शुरू, 165 मेगावाट बिजली और 8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तराखंड सरकार प्रदेश में 14 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रही है. इससे करीब 165 मेगावाट बिजली मिलेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 30, 2026 at 5:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध और कानूनी अड़चनों के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की दिशा में सरकार शुरुआत कर रही है. इस कड़ी में फिलहाल छोटी परियोजनाओं पर सरकार का फोकस है और कुल 14 छोटी परियोजनाओं के लिए होमवर्क शुरू किया जा रहा है.
ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार अलग-अलग विकल्पों पर काम कर रही है. इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा सौर ऊर्जा और थर्मल पावर जैसे विकल्प पर भी लगातार काम हो रहा है. हालांकि, प्रदेश के लिए नदियों की मौजूदगी यहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी संभावना को दिखाता है.
वैसे तो प्रदेश में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन समय-समय पर नए प्रोजेक्ट के सामने कानूनी अड़चनों और स्थानीय लोगों के अलावा पर्यावरण प्रेमियों के विरोध ने ऐसी परियोजनाओं पर ब्रेक लगाए हैं. इन्हीं बातों को समझते हुए अब सरकार छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की दिशा में काम करने जा रही है, ताकि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो और ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा किया जा सके.
इसी सिलसिले में सरकार 14 छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए होमवर्क कर रही है. इसके तहत राज्य में अलग-अलग चिन्हित क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, जिससे राज्य को बिजली और राजस्व दोनों की प्राप्ति हो सकेगी.
उम्मीद लगाई जा रही है कि इन 14 प्रोजेक्ट से राज्य को करीब 165 मेगावाट बिजली मिल सकेगी. हालांकि, राज्य सरकार निजी बिजली से जुड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ना चाहती है, ताकि इन परियोजनाओं पर आने वाले खर्च का बोझ सरकार पर ना पड़े.
इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि यह सभी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं तो इसे 165 मेगावाट बिजली मिलने के साथ ही करीब 8000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा. इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट के बनने के कारण अलग-अलग जगह पर लोगों के लिए स्वरोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी.
तैयार किए गए रोड मैप के मुताबिक, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगह पर इन प्रोजेक्ट्स को लगाया जाना है. इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला शामिल है.
छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए कम समय में विद्युत उत्पादन के लिए निर्माण पूरा हो सकेगा, जिसके कारण यहां बिजली की डिमांड भी पूरी हो सकेगी और लोगों के लिए रोजगार के भी रास्ते खुलेंगे.
-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव-
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