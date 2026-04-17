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यूपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सरकार दे रही 10 लाख रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन

लखनऊ : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को आकर्षक सब्सिडी और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है. योजना के नोडल अधिकारी डॉ. एमपी सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आटा चक्की से लेकर किसी भी प्रकार की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है.

उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी अपने जनपद के जिला रिसोर्स पर्सन (DRP) से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. रिसोर्स पर्सन द्वारा परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराई जाती है और उसके आधार पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया जाता है. उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 24,800 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और वर्ष 2026 में अधिकतम इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के लिए आवेदन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी इच्छुक व्यक्ति कभी भी आवेदन कर सकता है.

ग्रामीण आजिविका को मजबूती : डॉ. एमपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य बन चुका है. प्रदेश का असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 25 लाख उद्यमों के साथ खाद्य क्षेत्र के कुल रोजगार में 74 प्रतिशत का योगदान देता है. इनमें से करीब 66 प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि लगभग 80 प्रतिशत उद्यम पारिवारिक स्तर पर संचालित होते हैं, जो ग्रामीण आजीविका को मजबूती देते हैं और शहरों की ओर पलायन को कम करते हैं.

लाभार्थियों को मिलता है फायदा : योजना के तहत उद्यमियों को तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जाता है. इसके अलावा आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए ऋण सुविधा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग, तथा सरकारी पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की व्यवस्था भी की गई है. डॉ. एमपी सिंह ने बताया, इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी होती है, जिससे लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलता है.

एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) पर फोकस : योजना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) अवधारणा से जोड़ा गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख कृषि या खाद्य उत्पाद के आधार पर क्लस्टर विकसित किए जाते हैं. इससे कच्चे माल की उपलब्धता, प्रसंस्करण और विपणन में बेहतर समन्वय स्थापित होता है. एक जिले में एक से अधिक क्लस्टर भी विकसित किए जा सकते हैं.