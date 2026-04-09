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उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर घटाने की पहल, संस्थागत प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाएगा जोर

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य संकेतकों मे सुधार के लिए मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से व्यापक रणनीति के तहत सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है.सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे ने साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

उत्तराखंड के सचिव स्वास्थ्य सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पहली बार फील्ड स्थिति को जानने के लिए एएनएम को भी जोड़ा गया है. बैठक में विशेष कर हरिद्वार और पौड़ी जिले की एएनएम ने प्रतिभाग करते हुए अपने अनुभव साझा किए और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी. इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव कुर्वे ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार सतत विकास के लक्ष्यों मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि इसके लिए संस्थागत प्रसव को मजबूत बनाया जाएगा और गर्भवती माता को गुणवत्तापूर्ण एएनसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी. समीक्षा बैठक में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई.

उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को सटीक ट्रैकिंग पर जोर दिया जाए. समीक्षा बैठक के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने और कम से कम चार एएनसी जांच कराने पर विशेष जोर दिया गया. इसके अलावा एनीमिया नियंत्रण के लिए बैठक में बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है. कुर्वे ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के नियमित ट्रैकिंग समय पर फॉलो और आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गंभीर एनीमिया के मामलों की विशेष निगरानी करते हुए तत्काल डॉक्टरी हस्तक्षेप किया जाए. ताकि मातृ मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सके.